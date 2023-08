KIJK. Evenepoel kon schade “nog behoorlijk beperken”: “Tik die hard aankomt? Val maandag kwam harder aan”

Remco Evenepoel (23) verloor een dikke halve minuut op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard in de tweede aankomst bergop in de Vuelta . De opgebouwde voorsprong voor het rood zo goed als volledig gesmolten: “Het was duidelijk niet m’n beste dag. Maar de schade is nog beperkt.”

KIJK. Evenepoel: “Het vat was af op het einde”

“Deze rit komt in de buurt van een van de zwaarste dagen op de fiets in mijn carrière”, aldus Evenepoel. “Het was van bij de start full gas met aanvallen langs alle kanten... Enorm hectisch en zeer moeilijk voor ons om de koerssituatie te controleren. De grote groep die wegreed met enkele goeie klassementsrenners in was geen perfecte situatie...”

Op de slotklim moest Evenepoel op zo’n vijf kilometer van de top enkele van zijn concurrenten, waaronder Primoz Roglic en Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma laten gaan. “Ik voelde op de slotklim al snel dat mijn benen pijn deden. Ik had geen beste dag en de anderen voelden zich duidelijk beter. Ik zat snel geblokkeerd in mijn eigen tempo en kon niet versnellen zoals in de rit van Andorra wel nog het geval was, maar ik ging nog altijd goed vooruit en heb de schade behoorlijk kunnen beperken. Het is niet dat ze meteen een minuut van mij wegreden.”

Een halve minuut verliezen op vijf kilometer. Dat is niet veel, maar ook niet weinig en ergens logisch. De twee kopmannen van Jumbo-Visma zijn de beste klimmers ter wereld en duidelijk dik in orde. Het is dan ook niet meer dan normaal dat ze er op zo’n aankomst bovenuit steken. Ik ben vooral blij dat ik mijn kop niet heb laten hangen. Het komt er nu op aan mezelf een beetje te herzetten tegen de zware ritten van het weekend... Of dit toch een tik is die hard aankomt? De tik van maandag toen ik na de streep op de grond viel, was harder”, besluit Evenepoel met een kwinkslag.

Louis Vervaeke: “Tijdsverschillen zijn klein gebleven”

