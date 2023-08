KIJK. Evenepoel, die enkel hoofdwonde overhield aan val: “Leuk om Tourwinnaar te kloppen”

KIJK. Remco Evenepoel: “Mijn hoofd ligt wat open, maar voorts geen blessures”

Na de race kwam Evenepoel nog eens terug op het voorval. “Het is een speciale overwinning, want ik maakte nog een salto. (lacht) Het had veiliger gekund, maar eind goed al goed. Mijn hoofd ligt wat open, maar voor de rest heb ik geen blessures. Mijn verzorger (David Geeroms, red.) had een paar keer gevraagd aan de organisatie om iets meer ruimte te geven, maar ze wilden of konden niet. Als je voor een overwinning sprint, kom je met veel snelheid over de meet. Ik had zelf ook wat vroeger kunnen remmen, maar het ging een stukje naar beneden. Gelukkig heb ik niets gebroken en kan ik morgen weer op de fiets stappen.”

Via sociale media uitte Evenepoel ook nog zijn bezorgdheid richting de vrouw die betrokken was bij zijn valpartij, de perschef van de Catalaanse politie. “Ik hoop dat zij het ook goed stelt.”

Val of niet: Evenepoel is wel de nieuwe leider in de Vuelta. “Onze tactiek was perfect, we zijn heel geduldig geweest. Op zich zouden we het prima gevonden hebben als de vlucht voorop bleef, maar toen we ze grepen wilde ik ervoor gaan. Ik voelde dat ik nog een sterke punch had zitten in mijn benen. Het werd een lange en sterke sprint. Ik ben heel blij met deze zege. Het is leuk om de Tourwinnaar te kunnen kloppen. Het toont aan dat mijn voorbereiding goed was en dat ik klaar ben voor de volgende drie weken.”

Is Evenepoel van plan om zijn rode trui snel af te geven? “Morgen zal dat moeilijk worden, want de sprinters zijn dan aan zet. We zien wel. Ik wil er van genieten en we zullen deze zege sowieso vieren.”

