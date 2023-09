KIJK. “De tank was gewoon leeg”: Remco Evenepoel laat dan toch van zich horen na rampdag

KIJK. Evenepoel krijgt na aankomst steun van ploegmaats en zet dan eenzaam de afdaling in

Niet het beeld dat je verwacht in een stevige bergetappe. De Col d’Aubisque, de eerste van drie pittige beklimmingen in de 13de rit van deze Vuelta, maakte meteen heel wat slachtoffers. Onder hen Joao Almeida, maar ook - en vooral - Remco Evenepoel.

Onze landgenoot hing op 3 kilometer van de top van de Aubisque al aan de rekker. Zelfs in het groepje achtervolgers gleed Evenepoel snel weg naar de achterste regionen. Hij zag zichtbaar af in zijn witte jongerentrui. En dan moesten de Col de Spandelles en de Tourmalet, waar de finish lag, nog komen.

“Compleet leeg”

Dat Evenepoel moest lossen, hadden ze bij Jumbo-Visma uiteraard ook opgemerkt. De Nederlandse ploeg, met rode trui Kuss, Roglic en Vingegaard, trok meteen de gashendel open en deed het gat met Evenepoel en co stevig groeien. Op de top van de Col d’Aubisque verloor Evenepoel al bijna anderhalve minuut, vervolgens kwamen er in sneltempo nog meerdere minuten bij.

KIJK OOK. Pieter Serry: “Dit is geen schande”

Sportief is deze Vuelta uiteraard verloren voor Evenepoel, die uiteindelijk dus bijna een halfuur na Vingegaard over de meet kwam op de Tourmalet. Na de rit wilde Evenepoel niet praten - te fel ontgoocheld -, maar op Instagram kwam hij later op de avond dan toch met een korte reactie. “Als je alles probeert en alles geeft, dan is er van spijt geen sprake”, zo klinkt het. “De tank was vandaag gewoon leeg. Ik wil mijn ploegmaats bedanken voor de steun en omdat ze tot het einde bij me zijn gebleven. Wolven geven nooit op.”