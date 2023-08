KIJK. “Dat heeft hij slim gedaan”: Jumbo-Visma keek ernaar toen Evenepoel zes boni’s pakte, maar zorgen maken ze zich niet

In een etappe zonder inzet of geschiedenis liep Remco Evenepoel (23) in de Vuelta toch weer zes seconden uit op zijn belangrijkste rivalen. De tussensprint lag elf kilometer voor de streep en die won Evenepoel. Hij sprintte zowaar sneller dan groenetruidrager en alweer ritwinnaar Kaden Groves.

KIJK. Evenepoel: “Ik zat er toch... Zes seconden, niet slecht hé”

“Ik dacht dat het maar voor drie seconden bonificatie was. Het zijn er zes. Dat is niet slecht”, lachte Evenepoel. Meteen na de tussensprint kreeg Kaden Groves nog een schouderklopje mee. Bij wijze van verontschuldiging, dat Evenepoel de Australiër punten had afgepakt voor de groene trui. Dat is een trui die Evenepoel niét en Groves wél wil winnen.

Groves leek het niet erg te vinden. “Ik was niet verrast dat Evenepoel deelnam aan de sprint. Hij wilde de seconden. Ik heb ook niet een volle sprint gereden. Ik wilde me nog sparen voor de finale.”

We weten dat we met Vingegaard niet moeten meedoen in een tussen­sprint tegen Evenepoel. En Roglic heeft nog wat last van zijn valpartij. Grischa Nierman, ploegleider Jumbo-Visma

Remco Evenepoel deed eerder wel eens mee in de tussensprint. In de Giro van 2021 reed hij een sprintje om één seconde tegen de Colombiaan Egan Bernal. Evenepoel won het sprintje, maar het bekwam hem later slecht in de Giro.

“Het plan was niet om mee te doen in de tussensprint. Ik hoopte dat een lange vlucht vooruit zou blijven”, zei Evenepoel. Dat gebeurde niet. Het nieuwe plan was dat Evenepoel voorin zou rijden in de finale, waar de rotondes elkaar snel opvolgden en je dus maar beter voorin kunt koersen.

KIJK. Evenepoel pakt zes boni’s aan tussensprint

Lead-out van UAE

Evenepoel: “Ik zat er toch. Ik sprintte omdat ik UAE met een lead-out zag komen om seconden te pakken voor Ayuso. Het heeft me niet veel energie gekost. Het was een goede manier om deze twee sprintetappes af te sluiten.”

Het klassement: na rit vijf loopt Remco Evenepoel zes seconden verder uit op zijn rivalen voor het klassement. Enric Mas staat nu op elf seconden, Vingegaard op 37, Vlasov op 39. Volgen nog Roglic (43 seconden) en Ayuso (44 seconden), om de belangrijkste te noemen.

In het kamp van Roglic en Vingegaard staan ze er een beetje bij en kijken ernaar. “Dat heeft Evenepoel slim gedaan”, zei ploegleider Grischa Nierman. “Nu staat hij weer zes seconden verder in het klassement.”

Dat Roglic of Vingegaard zouden meesprinten voor de bonificatieseconden kwam in de hoofden van Jumbo-Visma niet op. Niermann: “We weten dat we met Jonas Vingegaard niet moeten meedoen in de tussensprint tegen Evenepoel. Ook Groves sprintte mee. Dat was onbegonnen werk.”

“Wat Roglic betreft, die heeft nog wat last van zijn valpartij (Roglic kwam ten val zondag in de spekgladde tweede etappe in Barcelona, red). Een valpartij is nooit zonder gevolgen. We moeten blij zijn dat hij zich niet echt pijn heeft gedaan. Met hem gaan we ook geen risico nemen voor een paar bonificatieseconden.”

Volledig scherm Kuss en Roglic. © Photo News

Bij Jumbo-Visma maken ze zich op dit moment geen zorgen. Niermann: “Eén ding is duidelijk: Evenepoel staat er op dit moment heel goed voor en hij lijkt heel goed in orde.”

Morgen weer aankomst bergop

Morgen schakelt de Vuelta naar een kleinere versnelling. Na twee sprintetappes wordt er opnieuw geklommen, 1.956 meter hoog naar de top van Pico del Buitre. Het is, na Arinsal maandag, de tweede rit met aankomst bergop in deze Vuelta.

Maandag in Arinsal sprintte Remco Evenepoel naar ritwinst en de rode leiderstrui. Hij reed Jonas Vingegaard uit het wiel; die werd tweede op één seconde van Evenepoel. Of Evenepoel gelijkaardige plannen heeft vandaag? Op de vraag bleef hij het antwoord schuldig. “Ik weet niets van die klim. Ik weet echt niet wat ik ervan moet verwachten. Sorry voor het korte antwoord, maar het is de waarheid.”

Primoz Roglic kent de klim. Hij werd er in 2019 zesde. Aan het stuur van de volgwagen zat toen ook Grischa Nierman: “Ik herinner me de etappe erg goed. Het is een super lastige slotklim.”

Maar geen klim waar volgens Nierman over winst of verlies van de Vuelta wordt beslist. Ook niet als Evenepoel nog een keer beslist om hard uit te pakken.

“Donderdag is een lastige rit, maar het is niet de enige lastige etappe in de Vuelta. De heel lastige ritten komen pas in de tweede helft van de Vuelta. We willen heel graag de rode trui hebben in Madrid. Niet zozeer vandaag en ook niet per se morgen. Als Roglic en Vingegaard zich goed voelen, gaan ze zeker iets proberen. Ik heb maandag op Arinsal een heel goede Vingegaard gezien, zelfs al verloor hij een seconde op Evenepoel. Ik denk niet dat Jonas in dezelfde vorm is als in de Tour de France. Maar ook met iets mindere vorm gaat hij meedoen voor de eindzege.”

KIJK. Evenepoel: “Zeg me alsjeblieft dat je vol tegen me gesprint hebt”

