Jumbo-Visma zet Vuelta op zijn kop met ferme machtsgreep: Kuss wint, Roglic en Vingegaard brengen Evenepoel in de problemen

Jumbo-Visma heeft de Vuelta op zijn kop gezet. Sepp Kuss won de tweede bergrit in de Vuelta vanuit de vlucht, Roglic en Vingegaard brachten Evenepoel in de problemen. De Belgische kampioen is zijn rode trui én zijn voorsprong op zijn grote concurrenten kwijt.

“Een lastige slotklim met 4.000 hoogtemeters. We zullen aandachtig moeten zijn. Hopelijk rijdt er een mooie vlucht weg die voor de dagzege kan gaan”, aldus Remco Evenepoel voor de start van etappe zes. Met toch wat kopzorgen: Vervaeke en Bagioli zijn wat ziekjes door een virus. Die laatste haalde de aankomst niet vandaag.

In deze Vuelta kan Evenepoel al zijn ploegmaats goed gebruiken. Dat bleek al vanaf de start vandaag. Oorlog om in de vroege vlucht te zitten in combinatie met een stevige wind. Waaiers! De renners van Soudal Quick-Step moesten vol aan de bak om een interessant groepje van 27 renners terug te halen. Dat lukte ook. Oef.

Op en rond de eerste echte beklimming van de dag - de Puerto de Arenillas - waren er opnieuw heel wat aanvalspogingen. Een groepje van negen reed weg, met daarbij Lotto Dstny-Belgen Lennert Van Eetvelt en Sylvain Moniquet. De interessantste namen zaten daar achter, in een grote achtervolgende groep. Geen Evenepoel, Roglic of Vingegaard, wel Sepp Kuss, Lenny Martinez, Mikel Landa en Marc Soler.

Alles kwam samen voorin, wat resulteerde in een kopgroep van veertig. Gevaarlijk, want Jumbo-Visma had maar liefst vier renners mee in de kopgroep. Kuss kreeg steun van Valter, Tratnik én Van Baarle. In totaal reden er maar liefst elf (!) renners uit de top-25 voorop. De voornaamste klassementsman? Lenny Martinez, voor de start derde op zeventien seconden. Verder had Bahrain-Victorious een interessant trio met Landa, Buitrago en Poels. Soler vertegenwoordigde UAE. Ook Cras, Buchmann, Kämna, Bardet, Carthy en Rubio waren mee.

Soudal Quick-Step, Ineos Grenadiers en Movistar moesten dus vol aan de bak. Zeker als de kopgroep op een bepaald moment zeven minuten voorsprong kreeg. Evenepoel wilde zijn rood afstaan, maar niet aan zo’n grote namen. Ook Ineos en Movistar zaten niet op hun gemak. De voorsprong halveerde nog voor de slotklim, waar een strijd op twee fronten losbarstte.

In de kopgroep maakte Storer indruk met een hoog tempo in dienst van de piepjonge Martinez. Pas op de laatste steile stroken barstte de kopgroep helemaal uit elkaar. Rubio probeerde solo, Bardet, Martinez en Kuss in de achtervolging. Die laatste was duidelijk de sterkste en liet iedereen achter. Ritwinst als beloning. Voor rood kwam hij net te kort. De jonge Lenny Martinez pakt het rood over van Evenepoel.

Het peloton kwam niet dichterbij, maar de deur stond daar wel ferm open door het beukwerk van een sterke Louis Vervaeke. Primoz Roglic schudde als eerste stevig aan de boom. Remco Evenepoel kon niet volgen. Vingegaard en Mas sloten wél aan bij Roglic. Evenepoel geraakte geïsoleerd, maar kon in de slotkilometer de schade nog beperken. 31 seconden verliest hij ten opzichte van Vingegaard en Roglic.

Liveblog bekijk belangrijke updates Evenepoel beperkt de schade Vingegaard en Roglic zijn binnen. 31 seconden later komt Evenepoel binnen. De Belgische kampioen is nog sterk geëindigd. Kuss wint! Kuss is binnen. Hij wint de tweede bergetappe na een fantastische rit. Hij heeft wel te weinig voorsprong om ook de rode trui over te nemen. Die is voor Martinez. Nog 1 km - Kuss bijna binnen Sepp Kuss duwt goed door. Hij heeft nog enkele seconden extra nodig op Martinez om een dubbelslag te slaan. Vingegaard en Mas sluiten aan bij Roglic Vingegaard en Mas komen aansluiten bij Roglic. Evenepoel zit geïsoleerd, maar lijkt wel een beter moment te hebben. Nog 2 km - Kuss solo Kuss is zoals verwacht de snelste vooraan. Hij is op weg naar de ritzege én de rode trui. Wat een etappe van Jumbo-Visma. Nog 2 km - Evenepoel moet schade beperken Evenepoel is niet meer in beeld. Hij moet al meer dan een halve minuut prijsgeven op Roglic. Roglic trekt stevig door. Vingegaard volgt op enkele meters in het gezelschap van een sterke Uijtdebroeks. Nog 3 km - Roglic valt aan! Aanval Roglic in het peloton! Evenepoel heeft het lastig. Nog 3 km - Kuss op zoek naar Rubio De vier sterksten lijken zich af te scheiden voorin. Kuss gaat op zoek naar Bardet en Martinez, die op hun beurt Rubio proberen in te rekenen. Nog 4 km - Rubio valt aan Rubio is de eerste aanvaller voorin. Hij pakt al snel zo'n twintig meter. De la Cruz is de eerste die reageert, ook Bardet en Martinez zijn alert voorin. Kuss blijft rustig zitten. Nog 5 km - Wachten op versnelling Een spetterende finale is het nog niet. Wie valt als eerste aan op de steile stroken? Nog 5 km - Groep der favorieten dunt uit Het blijft een strijd op twee fronten. In het peloton moeten Kelderman en Caruso lossen. Mas en Almeida hangen achterin. Het beukwerk komt van Louis Vervaeke. Nog 6 km - Storer voor Martinez Storer zorgt voor een strak en hoog tempo in de kopgroep. Dat allemaal in dienst van de piepjonge Lenny Martinez, die een dubbelslag kan slaan. Nog 7 km - Kämna lost Kämna moet iet wat verrassend de rol al lossen voorin. Ook landgenoot Moniquet krijgt het lastig in de kopgroep. In het peloton zitten alle grote namen nog samen. Het groepje der favorieten telt zo'n twintig renners. Nog 8 km - Exit Van Baarle Het werk van Dylan van Baarle zit erop voorin. In het peloton leidt Movistar de dans. Evenepoel heeft nog één ploegmaat in steun, maar Vervaeke en Cattaneo zitten wel nog voorop. Die laatste laat los voorin. Nog 11 km - Kopgroep begint aan slotklim Onder leiding van Jan Tratnik begint de kopgroep aan de Pico del Buitre, de slotklim. Het peloton geeft weer wat terrein prijs en volgt op vier minuten. Nog 19 km - Soler op een missie Marc Soler heeft een plan. Aan de tussensprint gaat de Spanjaard vol voor de 6 bonificatieseconden. Met succes. Lazkano biedt het meeste tegenwerk in dienst van ploegmaat Mas, maar druipt af met vier gestolen seconden. Kron wil doorzetten na de tussensprint, maar Van Baarle haalt hem terug. Nog 23 km - Peloton blijft wat hangen De voorsprong van de vluchters ging plots razendsnel naar beneden, maar stabiliseert nu wel. Ritzege én rood blijven op het spel staan voor de kopgroep. In het peloton zet Ganna zich op kop. Nog 30 km - Meer dan 2 minuten goedgemaakt In het laatste halfuur heeft het peloton liefst 2'10" goedgemaakt op de kopgroep. Benieuwd hoe dicht ze nog komen, het gat bedraagt nog 3'30". Nog 32 km - Tussensprint nadert Binnen een tiental kilometer is er de tussensprint, waar opnieuw bonificatieseconden te rapen zijn. Deze keer zal Evenepoel er dus niet mee aan de haal gaan, wel de kopgroep. Tot de tussensprint loopt de weg lichtjes op, vervolgens leidt een afdaling naar de slotklim.

