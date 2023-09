Jumbo-Visma countert aanvallen Evenepoel en dat vindt hij niet fijn: “Vingegaard tien keer gezegd dat klassement me niet interesseert”

Neen, geen derde ritwinst voor Evenepoel in deze Vuelta. “Daarvoor had ik de benen niet na wat ik gisteren gedaan heb. Je kan niet alles winnen.” Nochtans leek het er even op als zou hij in de slotkilometer het trio Buitrago, Rui Costa en Kämna nog remonteren. “Klaas (Lodewyck, nvdr) zei in mijn oortjes dat we korter en korter kwamen en er voorin getwijfeld werd, maar er zaten enkele echte ‘slepers' in ons groepje en het zat er echt niet meer in. Die vierde plaats was het maximaal haalbare vandaag.”