Jakobsen snelt op verjaardag naar derde ritzege in de Vuelta

VueltaFabio Jakobsen (25) heeft z'n derde etappezege in deze Ronde van Spanje geboekt. De Nederlander was - op z'n verjaardag nota bene - andermaal de snelste in een massasprint. Onze landgenoot Jordi Meeus strandde op de tweede plaats, Odd Christian Eiking blijft leider.

Een dag na de tweede en laatste rustdag was het weer koersen geblazen in de Ronde van Spanje. Op het programma stond een overwegend vlakke etappe, al zorgde het Cantabrische landschap in het tweede deel van de koers wel voor wat knikjes. Op papier niks onoverkomelijks, een massasprint leek dus in de maak.

De beginfase van de rit werd ontsierd door een valpartij. Sep Vanmarcke en Giulio Ciccone waren de voornaamste slachtoffers - zij stapten enkele kilometers verderop uit de wedstrijd. Intussen had een groepje van vijf renners het hazenpad gekozen. Met Stan Dewulf en Dimitri Claeys herkenden we twee Belgen voorin. Onder impuls van de sprintersploegen kregen ze nooit meer dan twee minuten voorsprong.

Middenin de etappe maakte Harm Vanhoucke van een beklimming van derde categorie gebruik om de sprong te maken naar de kopgroep. En daar bleef het niet bij - ook UAE voelde zich na de beklimming geroepen om de boel op stelten te zetten. De ploegmaats van Matteo Trentin legden een hels tempo op, waardoor Fabio Jakobsen in de problemen kwam. Met de hulp van z’n ploegmaats keerde de Nederlander even snel weer terug in het peloton.

Dewulf gaat solo

De vluchters doken de finale in met een voorsprong van zo'n halve minuut en leken dus ten dode opgeschreven. Dewulf wilde zich echter niet zomaar neerleggen bij de situatie en trok op 8 kilometer van het einde alleen op avontuur. Onze landgenoot van AG2R Citroën vocht voor wat hij waard was, maar werd op iets minder dan 5 kilometer van het einde overspoeld door het peloton.

In de massasprint zocht Jakobsen voornamelijk zelf z'n weg, maar de Nederlander vond in Jordi Meeus een ideale loods. Onze landgenoot van BORA-hansgrohe zette als eerste sterk aan, maar Jakobsen kwam er netjes getimed uit en won uiteindelijk nog met een fietslengte - en dat pal op z'n 25ste verjaardag. Meeus werd knap tweede, Trentin derde. Odd Christian Eiking start ook morgen in de rode leiderstrui.

