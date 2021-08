Jakobsen moet rol lossen, dus zorgt Sénéchal in chaotische Vuelta-sprint voor nieuwe zege Wolfpack

VueltaFlorian Sénéchal (Deceuninck-Quick.Step) won de dertiende etappe in de Vuelta. De rode loper werd uitgerold voor de hattrick van Fabio Jakobsen, maar die haakte plots af (door pech?). De Fransman maakte het in een ontregelde sprint dan maar af voor The Wolfpack. Odd Christian Eiking blijft leider.

De langste etappe van de Vuelta - 203,7 kilometer - moest er eentje voor de sprinters worden. Met de opgave van Jasper Philipsen lag de weg voor een hattrick van Fabio Jakobsen open. Of was het eindelijk bingo voor Arnaud Démare of Michael Matthews?

Na drie pittige heuveletappes was een rustig dagje welgekomen. Geen strijd om de vroege vlucht. Diego Rubio (Burgos-BH), Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) en Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) - niet toevallig drie Spanjaarden - zonderden zich vrijwel meteen af. Het peloton gaf hen drie minuten en stelde nadien haar tempo gelijk met het trio.

De etappe bood prachtige plaatjes in de dorre landschappen van Andalusië, maar qua spektakelwaarde op de fiets was de rit er geen voor de geschiedenisboeken. Éven was er opwinding toen de wind gunstig stond voor waaiers, maar al snel keerde de rust terug.

Het was wachten tot de vluchters werden opgepeuzeld. Dat gebeurde op 28 kilometer van de streep. De aangekondigde massasprint in Villanueva de la Serena was onvermijdelijk.

Al konden we niet echt van een massasprint spreken. Deceuninck-Quick.Step joeg in het slot het tempo zó hard de hoogte in, dat er breukjes ontstonden. Jakobsen moest zelf een gaatje dichten, deed dat ook, maar liet dan plots lopen. Pech? Of gewoon helemaal leeg door de extra inspanning? Geen ramp voor The Wolfpack, Sénéchal nam de rol van sprinter over en klopte op de licht hellende aankomst Matteo Trentin op de macht. Ritzege nummer drie voor de blauwe brigade van Patrick Lefevere. Odd Christian Eiking behoudt zijn rode leiderstrui.

Stan Dewulf werd vijfde, net voor Piet Allegaert. Morgen staat weer een bergrit op de agenda. Dan voert de veertiende rit het peloton over 165,7 kilometer van Don Benito tot Pico Villuercas.

