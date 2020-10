Ion Izagirre klimt naar zege in zesde rit Vuelta, Carapaz neemt rode trui over van Roglic

Daags voor de rustdag stond er in de Vuelta opnieuw een finish bergop op het menu. De zesde etappe zou normaal gezien aankomen op de Tourmalet, maar de coronacrisis besliste daar anders over. De streep lag vandaag op de Aramón Formigal na een tocht over 146,4 km met 3.040 hoogtemeters.

Het woord was al snel aan de vluchters. Meteen na de start in Biescas reden Mertz, Cort Nielsen en Cavagna al weg, in hun kielzog volgden nog 20 renners. De stevige kopgroep van de dag, die op een bepaald moment vier minuten voorop reed, was gevormd.

In die kopgroep zat ene Gorka Izagirre. De Spanjaard van Astana was de best geplaatste man voorin en bracht Primoz Roglic in verlegenheid. Die was virtueel z’n rode trui kwijt.

Een andere grote naam in de kopgroep, Guillaume Martin, ging vandaag tot twee keer toe met de bergpunten aan de haal. Tim Wellens, leider in het bergklassement, sprokkelde geen punten maar behoudt wel z’n trui.

Een nerveuze Izagirre zag zijn kans op de rode trui schoon en trok alleen op pad met nog 30 kilometer op de teller. Dan moest de lange klim naar skistation Aramón Formigal - 14,6 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent - wel nog worden bedwongen. De Spanjaard hield lang vol. Tot 7 kilometer van de streep zelfs. Maar het zware slot werd hem te veel.

Dadelijk meer!

