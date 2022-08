“In het rood naar Alicante”: Remco Evenepoel, die vooruitblikt op zwaar weekend, heeft duidelijk doel voor ogen

VueltaInterpreteer de titel vooral niet inspanningsgewijs. Remco Evenepoel (22) heeft het wel degelijk over zijn leiderstrui in de Vuelta . Alicante, volgende week dinsdag. Dát is de eerste tussenhalte op weg naar (mogelijk) meer. Maar nu eerst: een weekendje klimmen overleven.

Wat rode prints in zijn zwarte stuurlint. Rode drinkbushouders ook. En rode mondmaskers hadden ze al, bij Quick.Step-Alpha Vinyl. Maar meer tralala hoefde niet voor Evenepoel, de voorlopige heerser in de Vuelta. “Specialized (de fietsensponsor, red.) durft ook wel eens de bestickering kleuren”, wist ploegleider Klaas Lodewyck, Covid-vrij en back in business. “Maar daar houdt het doorgaans bij op.” ‘El mallot rojo’ doet duidelijk niet zweven. Leider en team willen vooral de rust bewaren. “Champagne donderdagavond? Neuh. Ik drink sowieso al geen alcohol. De andere jongens kregen een glas rode wijn. Er heerst een prima, aangename sfeer in de hele groep. Toen ik bij de start van de zevende rit mijn trui aantrok, ging er een zweem van enthousiasme door de bus. Ik hoop dat ze iedereen vleugels geeft, want we gaan die écht wel nodig hebben.”

Ook Evenepoel genoot tussen Camargo en Cistierna. “Het was leuk, ja. We moesten zelf niet op kop rijden. Dat was voor ons het best mogelijke scenario en maakte het redelijk relaxt.” Een half minuutje na de vijf vluchters, waarvan Jesus Herrada de sprint won, loodste hij zijn trui veilig binnen. Waarmee hij nu de eerste Belg wordt sinds Philippe Gilbert in 2010 (5 dagen toen na zijn ritzege in Malaga) die méér dan één dag leider is in de Ronde van Spanje. “En dat wil ik nu wel even blijven”, stelde Evenepoel een tussentijds doel. “Op z’n minst tot na de tijdrit in Alicante, dag tien. Haalbare opdracht, met deze ploeg. Dat heeft ze al een paar keer bewezen. Drie jaar geleden, met Alaphilippe in de Tour (14 dagen geel, red.). En in 2020 met Almeida in de Giro (15 dagen roze, red.).”

Vóór de vlakke tijdrit, volgende week dinsdag na de tweede rustdag, wachten eerst, mooi gespreid over de twee weekenddagen, in totaal nog 7.210 hoogtemeters. “Vooral de relatief korte zaterdagrit wordt naar mijn gevoel één van de meest attractieve in deze Vuelta”, zegt Evenepoel. “De slotklim, Colláu Fancuaya, klimt 9 kilometer lang aan gemiddeld 10,1% (met pieken tot 19%). Wat ik er voor de rest nog over weet? Euh... net als met Pico Jano: niks. (lacht) Ik opteerde voor een lange en stevige voorbereiding zonder verkenningen, aangevuld met wat studiewerk op VeloViewer (online routetool via Strava, red.). Omdat ik niet constant wil stressen over het parcours. Dan kan namelijk een tegengesteld effect creëren: als je weet hoe lastig een klim is, zou je er wel eens bang voor kunnen worden. Ik verwacht hoe dan ook weer wat vuurwerk in de finale.”

Bondgenoten

Voetjes op de grond en focus bewaren. Dat praat Evenepoel zichzelf in. “Er is geen druk”, klonk het tot twee keer toe. “Ik hoop op de benen van donderdag en ga het maximum geven. Het rood verdedigen, verder uitlopen als het kan. Maar dat laatste is niet echt noodzakelijk. Beetje volgens het beproefde recept van Jonas Vingegaard in de Tour. We zullen vermoedelijk wat bondgenoten moeten zoeken de komende twee weken. Mas lijkt op dit moment de taaiste concurrent. Maar het is nog vroeg. Madrid ligt nog een eind weg. Wat is Roglic, bij voorbeeld, van plan? Ik onderschat hem niet. In tegendeel. Ik kijk naar hem op, probeer zoveel mogelijk te leren van hem en zijn team. Primoz is drievoudig eindwinnaar. En een grote kampioen. Die wéét hoe je zo’n grote ronde moet aanpakken.”

