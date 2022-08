Imponerende Evenepoel rijdt de tegenstand op een hoop op steile slotmuur, ritwinst voor vluchter Meintjes

VueltaRemco Evenepoel (22) heeft opnieuw zwaar uitgehaald in de Ronde van Spanje. Onze landgenoot smeerde op een steile slotmuur al zijn tegenstanders kostbare tijd aan. De ritzege was voor Louis Meintjes en Intermarché-Wanty-Gobert.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daags voor de rustdag mocht het peloton in de Ronde van Spanje nog een keer vol aan de bak. Scherprechter van de negende etappe was de slotmuur Les Praeres - goed voor 4 kilometer klauteren aan een gemiddeld stijgingspercentage van 13%. Remco Evenepoel verscheen met “veel zin” aan de start, maar ook met een ploegmaat minder. Pieter Serry had vanochtend namelijk een positieve coronatest afgelegd. “Maar met zeven zijn we nog een sterk team”, maakte Evenepoel zich sterk.

Over naar de koers dan. Met de rustdag in het achterhoofd had Thomas De Gendt wel zin om er nog eens wat van te maken. Onze landgenoot probeerde het zowel in een groepje als alleen, maar echt wegraken lukte niet. Richard Carapaz was hetzelfde lot beschoren. De Ecuadoraan, nochtans al ver weggezakt in het klassement, kreeg meteen Evenepoel ‘himself’ op het wiel. Uiteindelijk koos een groep van negen met onze landgenoot Jimmy Janssens, Louis Meintjes en Parijs-Roubaix-winnaar Dylan van Baarle het ruime sop.

Volledig scherm © Photo News

Die kopgroep mocht het ook uitvechten voor de ritzege, want Quick.Step-Alpha Vinyl beperkte zich tot controleren. Janssens had dat begrepen en gooide nog voor de steile slotklim de knuppel in het hoenderhok. Samen met Samuele Battistella begon hij met een halve minuut voorsprong op hun medevluchters aan de klauterpartij Las Praeres. Op de eerste stroken reed Janssens weg van Battistella, maar onze landgenoot kwam niet veel later zichzelf en Meintjes tegen. Het Zuid-Afrikaanse lichtgewicht peddelde Janssens voorbij en boekte de grootste zege uit zijn carrière. Alweer prijs voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Evenepoel degradeert de tegenstand

Daarna was het natuurlijk uitkijken naar het vuurwerk bij de favorieten. De jonge Juan Ayuso opende de debatten, maar stuitte op een counter van Evenepoel. De rode trui kende een begenadigde dag en reed eerst Roglic en later ook Mas klink uit het wiel. In-druk-wek-kend. Aan de finish bleek Ayuso nog ‘the best of the rest’ op een halve minuut, Mas verloor driekwart minuut. Roglic zag in de finale alle kleuren van de regenboog, maar wist de schade toch nog te ‘beperken’ tot een kleine minuut.

Wat het klassement betreft, zit Evenepoel nu nóg wat steviger op zijn rode troon. Eerste achtervolger Mas volgt op meer dan een minuut, Roglic heeft al bijna twee minuten aan de broek. En dan moet die tijdrit van dinsdag nog komen...

BEKIJK OOK. Evenepoel bekomt van zijn inspanning na de finish

BEKIJK OOK. Dé momenten van de etappe

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Les Praeres. Nava - Spain - cycling - Jimmy Janssens (BEL - Alpecin - Deceuninck) - Robert Stannard (AUS - Alpecin - Deceuninck pictured during 77th La Vuelta ciclista a España (2.UWT) - stage 9 Villaviciosa > Les Praeres. Nava (171.4km) - Photo: Luis Angel Gomez/SCA/Cor Vos © 2022 © Photo News ! only BELGIUM ! © Photo News