“Ik wist dat hij wilde winnen zoals Merckx”: peloton keek vol bewondering naar imposante raid van Evenepoel

Sterven deed Romain Bardet (32) in het wiel van Remco Evenepoel (23). Achteraf kon het niet op met de lof. “Het was gek. Echt gek. In zijn wiel kreeg ik zelfs krampen”, zei de Fransman die toch al wat kilometers op de teller heeft. En ook Sepp Kuss en Jonas Vingegaard staken hun bewondering niet weg. Zo keek het peloton naar de indrukwekkende Vuelta -raid van onze landgenoot.

Romain Bardet was de bondgenoot van Remco Evenepoel. De Fransman zat dan ook op de eerste rij om de indrukwekkende raid van onze landgenoot te aanschouwen. “Het was gek, echt gek”, zei Bardet - toch niet van de minste want al tweemaal op het eindpodium van de Tour de France - tegen de verzamelde media.

“Je rijdt niet alle dagen met een legende op kop van een koers. Ik ken Remco: ik wist dat hij niet gewoon de etappe zou willen winnen, maar dat ‘à la Merckx’ zou willen doen. Ik wist dat hij van ver zou vertrekken. Hij heeft tachtig procent van het kopwerk gedaan. Maar zelfs in zijn wiel was het verschrikkelijk. Alsof ik tegen de wind in reed. In zijn wiel moest ik evenveel watts trappen als op kop. Ik vertraagde Remco alleen maar.”

De bewondering bleef maar doorgaan. “Na iedere bocht moest ik een sprint doen. Zo aerodynamisch is hij. Zijn tempo was zo hoog dat ik er helemaal door begon te zitten. Ik vocht tegen de krampen. Ik voelde me goed, reed de perfecte koers, maar kan mezelf niets verwijten tegen deze Remco. Il m’a tué. Hij heeft me doodgeknepen.”

De appreciatie is wederzijds. Tekenend zijn bovenstaande beelden, waar Bardet een fles water deelt met Evenepoel en zelfs voor verkoeling zorgt: “Ik mag Romain, apprecieer hem enorm. Hij is een eerlijke jongen. Wat mij betreft één van de grootste sterren in dit huidige peloton. En vandaag (gisteren, red.) de ideale ‘partner in crime’. Het was niet evident, met z’n tweeën tegen de rest. Maar we werkten goed samen.”

Bij Jumbo-Visma keken ze vanop een afstandje naar de krachttoer van Evenepoel. “De manier waarop hij heeft teruggevochten is erg cool om te zien”, zei Jonas Vingegaard, die dus zijn bergtrui verloor aan de man uit Schepdaal. “Hij reed een indrukwekkende wedstrijd. Natuurlijk had ik liever langer in die bergtrui rondgereden. Maar dat Evenepoel hem nu mag dragen, is helemaal verdiend.”

Ook Sepp Kuss, nog steeds leider, kon het zich niet laten om Evenepoel te bewieroken. “Ik ben ontzettend blij voor hem. Wat hij na die offday heeft gepresteerd is fenomenaal. Er is geen mooiere manier om terug te vechten.”

Bruyneel in ‘The Move’: “Evenepoel was op missie en niemand zou hem stoppen” Ook bij wielerpodcast ‘The Move’, met Johan Bruyneel als centrale gast, keken ze met grote ogen naar het machtsvertoon van Evenepoel. “Ik had nooit gedacht dat hij zo snel in staat zou zijn om terug te slaan na die uppercut. Man, I was wrong. Dit is een ongelooflijke prestatie. Evenepoel was duidelijk op een missie en niemand zou hem stoppen. Hij heeft opnieuw getoond hoe speciaal hij is.” Tegelijk plaatst Bruyneel vraagtekens bij het gigantische verschil tussen de Evenepoel van vrijdag en die van zaterdag. “Een verklaring voor die inzinking zullen we misschien nooit krijgen, maar het is duidelijk dat Remco soms ‘untouchable’ kan zijn en op een slechte dag bijzonder slecht. Dat is niet goed voor iemand die de Tour wil winnen. Hij heeft nog veel werk. Ik vind dat er serieus naar zijn seizoensplanning gekeken moet worden en dat hij zijn emoties, zowel positief als negatief, beter moet beheersen. Daar verspilt hij nog te veel energie door. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en dus wordt dat een grote uitdaging.”

