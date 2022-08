“Ik hou me niet bezig met sprinten”, zei Teunissen voor de start... om enkele uren later rood te pakken na vierde plek in sprint

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zei Remco Evenepoel aan de vooravond van de ploegentijdrit: “Het belangrijkste is dat ik niet op kop finish.” Wie kwam er gisterenavond in Utrecht als eerste van Quick.Step-Alpha Vinyl over de meet? Jawel, Remco Evenepoel.

Mike Teunissen dan, vandaag voor de start van de eerste rit in lijn. “Ik rijd vandaag in steun van Primoz (Roglic, red.). Dat is al moeilijk en stresserend genoeg, dus ik hou me niet bezig met sprinten. Of je me dan kan afschrijven voor de sprints? Ja. In principe doe ik dus niet mee voor de leiderstrui, nee.” U kan al raden wie na een vierde plek in de massasprint de nieuwe rodetruidrager in de Vuelta is: Mike Teunissen. Niets is wat het lijkt in deze Ronde van Spanje.

Nadat hij z’n rode trui was gaan ophalen op het podium klonk er al een ander geluid bij de Nederlander. De mogelijkheid dat hij de trui zou overnemen van ploegmakker Robert Gesink, werd vanochtend zelfs al besproken in de bus. “We wisten niet zeker wat de regels waren, dus hadden we veel scenario’s besproken”, vertelde hij aan de NOS. “Dit is superspeciaal. Gisteren was al mooi, vandaag was mooi, maar morgen wordt helemaal mooi. Ik ben de ploeg enorm dankbaar, want dit doet me wel wat.”

Teunissen kende de afgelopen jaren al zijn dosis pech. Zo miste hij vorig seizoen door een blessure het klassieke voorjaar en werd hij dit jaar gepasseerd voor de Ronde van Frankrijk. “Het is supermooi dat ik nu iets tastbaars krijg voor het feit dat ik goed bezig ben.”

Toch nog eens over die sprint, waaraan Teunissen aanvankelijk dus niet eens zou meedoen. “We werden verrast door andere ploegen waardoor we ver weg in het peloton zaten. Ik zat de hele tijd om te kijken waar Roglic zat, maar in de laatste kilometer zei hij: ‘Ga maar.’” Met een vierde plek én het rood als resultaat.

