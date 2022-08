Iedereen benieuwd naar de Remco-recuperatie: “Wie zijn schuur is het snelste leeg?”

VueltaRemco en recuperatie: het is zowat de enige onbekende factor die in deze Vuelta rest. Hoe snel raken de batterijen nog opgeladen in week twee? En hoe fris nog in week drie? “Recupereren kan je leren, maar exacte wetenschap is het nooit.”