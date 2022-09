Hoe groot is het risico dat coronapositieve Ayuso z’n concullega’s aansteekt? “Hij brengt zijn eigen gezondheid en die van andere renners in gevaar”

VUELTATeam Emirates ziet er geen graten in: de op corona positief geteste Juan Ayuso blijft in koers in de Vuelta omdat hij asymptomatisch is, al had hij dinsdag nog gezondheidsklachten . De beslissing roept medische vragen op. Tom Teulingkx, hoofd van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen in België, is kritisch: “Als een lichaam een virus moet bestrijden, wreekt zich dat op de prestaties. Het kan de luchtwegen, spierwerking, hartlongmachine en recuperatie ondermijnen.”

Kan het bij Ayuso om een vals positieve test van oude besmetting gaan?

“Vals positieve testen komen heel zelden voor, maar je mag daar inderdaad onderscheid in maken. Je kan een oude infectie oppikken omdat restdeeltjes van het coronavirus soms weken in het lichaam blijven terwijl je niet meer ziek of infectieus bent. Maar in dit geval van Ayuso is het bijna uitgesloten. Hij sprak enkele dagen geleden over symptomen en renners ondergaan regelmatig testen. Als de vorige testen negatief waren, en de laatste test is positief gaat het bijna gegarandeerd om een nieuwe infectie. En een nieuwe infectie kan verergeren. Om die evolutie na te gaan, is een tweede test nodig met een aantal dagen tussen. Het is nu wat waardeloos om mensen die positief testen gewoon in een sportwedstrijd te laten starten, want dan moet je ze ook niet testen.”

Quote Elke infectie kan problemen geven voor het hart of andere organen. Er zijn voorbeel­den van renners die met een virale infectie verder gekoerst hebben en zo het einde van hun carrière hebben ingezet of jammer genoeg zelfs het einde van hun leven Tom Teulingkx, hoofd van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

Loopt Ayuso risico voor zijn gezondheid door voort te koersen?

“Mogelijk wel. Hij is positief, en was een paar dagen geleden symptomatisch. En of het nu om Covid of een andere infectie gaat, dan sport je beter niet. Elke infectie kan problemen geven voor het hart of andere organen. Er zijn voorbeelden van renners die met een virale infectie verder gekoerst hebben en zo het einde van hun carrière hebben ingezet of jammer genoeg zelfs het einde van hun leven. Bij Sonny Colbrelli is het bewezen dat hij met koorts en wellicht een infectie heeft gesport en zo hartproblemen kreeg. Bij inspanningen waar je hart zwaar moet werken, kan dat virus zich nestelen in de hartspier. Het geval-Colbrelli is goed omschreven, maar sommige renners nemen toch nog een risico dat eigenlijk niet te verantwoorden is. Het is een gevaarlijke tendens.”

Hoe groot is het risico dat hij andere renners zoals Evenepoel besmet?

“Renners die positief getest hebben op corona stappen ook uit de koers om andere renners te beschermen. Ik denk niet dat veel renners in het peloton of Remco nu zij aan zij met Ayuso gaan rijden. We weten wel dat besmettingen in het wielrennen meestal indoor plaatsvinden: in de bus, aan tafel en op de massagetafel bestaat de grootste kans. Dan zie je dat er als er één besmetting binnen een team is, dat virus wat rondgaat en er de volgende dagen nieuwe gevallen opduiken. Besmettingen van persoon tot persoon in het peloton zijn minder voor de hand liggend. Maar renners rijden soms gedurende lange tijd dicht bij elkaar, er wordt veel gehoest en snot verspreid in het peloton... Ik denk dat andere renners die zich zo goed mogelijk proberen te beschermen de beslissing dat Ayuso blijft koersen, niet in dank afnemen.”

Volledig scherm Ayuso deze middag bij de start (uiterst links), met mondmasker. © Photo News

Is er bij een asymptomatische besmetting invloed op het prestatievermogen?

“De vraag is wat asymptomatisch? Een virale infectie geeft altijd signalen of stress op het lichaam, of het nu met veel of weinig symptomen gaat. Een recreant zal daar misschien niet veel last van ondervinden, maar bij renners die tot op het gaatje moeten gaan, ligt het voor de hand dat ze niet optimaal kunnen presteren - zeker niet dagen na mekaar. Ze gaan een aantal procenten verliezen. En op topniveau is dat gigantisch. Een lichaam wil die infectie wegwerken. Dat vraagt energie, de immuniteit staat onder druk. Terwijl om top te zijn moet alle energie in het teken staan van de prestatie. Als een lichaam een virus moet bestrijden, wreekt zich dat op de prestaties. Het kan de luchtwegen, spierwerking, hartlongmachine en recuperatie ondermijnen.”

Quote Het kan zijn dat er al meerdere renners die misschien positief getest hebben, nog rondrijden. Want als de testen gebeuren door de teams, zijn de teams verantwoor­de­lijk om dat te communice­ren. Tom Teulingkx, hoofd van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

Hoe groot is de verantwoordelijkheid van de organisatie?

“Ja, oké, als de organisatie daar ruimte voor laat en zegt dat de teams zelf maar moeten beslissen, dan creëer je problemen. We zullen zien hoeveel renners er volgende week in de Vuelta aankomen. De schade in de top tien is al gigantisch. Maar het kan zijn dat er al meerdere renners die misschien positief getest hebben, nog rondrijden. Want als de testen gebeuren door de teams, zijn de teams verantwoordelijk om dat te communiceren. Ik weet dat de Belgische teams daar strikt mee omgaan. Dat is een pluim voor de Belgische artsen die daar werken. Maar over andere teams heb ik de indruk dat ze daar luchtiger mee omgaan. Bij situaties waar er niet echt een jury is die zelf test, is daar ruimte voor. In de voorbije Tour heeft de organisatie wel nog zelf getest in de rustdagen.”

Volledig scherm Simon Yates verliet als vijfde in het klassement wel de Vuelta nadat hij deze week positief had getest op corona. © Photo News

