“Hij was gisteren bijna niet aanspreekbaar”: ploegleider schetst enorme teleurstelling bij Roglic na opgave

VueltaDe Vuelta is een van z’n belangrijkste smaakmakers kwijt. Primoz Roglic (32) ondervindt te veel last van zijn pijnlijke smak van gisteren en gaat vandaag niet meer van start. Wéér pech voor de Sloveen, die in de laatste ritten dé belager van Remco Evenepoel leek te gaan worden. Ploegleider Addy Engels: “Het stortte deze ochtend even in. We geloofden nog hard dat hij de Vuelta kon winnen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kan u het nog bijhouden? Akkoord, Primoz Roglic heeft de voorbije jaren véél gewonnen, maar zeker ook al meer dan zijn dosis van de pech gekend. In september 2020 leek hij op weg naar Tourwinst, tot een buitenaardse Tadej Pogacar er met een geweldige tijdrit op La Planche des Belles Filles anders over besliste. In Parijs-Nice van vorig jaar leek de eindzege binnen, maar ging Roglic tijdens de slotetappe onderuit én kende mechanische pech. Schachmann ging met het geel aan de haal. De Tour van 2021 dan, enkele maanden later. Roglic was gebrand op revanche, maar zou na een val tijdens de derde etappe al na acht dagen uit de Tour verdwijnen. En dan was er natuurlijk nog zijn crash tijdens de kasseienrit van de Tour van dit jaar - door een strobaal, zowaar. Roglic beet nog even op de tanden, maar na rit 14 kwam ook deze Tour vroegtijdig ten einde.

Na zijn vorige twee teleurstellingen toonde Roglic een schijnbaar oneindige voorraad mentale veerkracht door twee keer de Ronde van Spanje te winnen. Dat wilde de Sloveen ook dit jaar proberen, maar een nieuwe portie pech heeft er anders over beslist. En hoe kan het ook anders dan dat hij strijdend ten onder ging? In een schijnbaar onschuldige etappe trok Roglic gisteren ten aanval. Secondenwinst op Evenepoel leek in de maak. Kwam er ook, maar niet zonder dat Roglic in de laatste hectometers stevig tegen de grond ging na een aanraking in volle sprint met Fred Wright. Een bebloede elleboog en gehavend lijf als kostprijs van... 8 luttele seconden.

Volledig scherm De val van Roglic. © Photo News

De beelden van gisteren deden al het slechtste vermoeden, maar vandaag kwam Jumbo-Visma dan ook met de officiële bevestiging: Primoz Roglic gaat vandaag niet meer van start. De Vuelta is een smaakmaker kwijt, want Roglic leek met zekerheid de grootste belager van Remco Evenepoel te gaan worden. “We keken er naar uit om nog voor een groot gevecht te zorgen”, aldus ploegleider Grischa Niermann. Dat gevecht moet nu in eerste instantie van Enric Mas - die op 2 minuten van Evenepoel staat - komen, maar de Spanjaard liet na de eerste week al uitschijnen vooral met de WorldTour-punten bezig te zijn.

Door het uitvallen van Roglic is ook de strijd om de laatste podiumplaats weer helemaal opengegooid. De amper 19-jarige Juan Ayuso - ook een Spanjaard - staat nu derde, maar landgenoot Carlos Rodriguez (op 27 seconden) en de Colombiaan Miguel Angel Lopez (op 35 seconden) liggen op de loer.

Ploegleider Addy Engels: “Enorme klap”

“Enorm balen”, stelt Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma. “We waren klaar om nog een week te vechten. Nog steeds met het idee dat eindwinst erin zat. Het is heel onwerkelijk en bizar dat iets wat bijna niet kan lukken, toch lukt - namelijk tijdswinst pakken waar de kans heel klein is. Maar dan loopt het in de laatste 100 meter mis. Dat is een enorme klap. Dat je deze ochtend moet besluiten dat hij niet meer start... dan stort het even in.”

Over de val zelf zegt Engels: “Er is geen bruuske beweging. Het lijkt erop dat het een ongelukkig race-incident was waar niemand schuld aan heeft. Brute pech. Hoe Primoz zelf reageerde? Hij is enorm teleurgesteld. Hij was na de finish bijna niet aanspreekbaar. We geloofden nog hard dat hij deze Vuelta kon winnen...”

De nieuwe top tien

1. Remco Evenepoel

2. Enric Mas + 2:01

3. Juan Ayuso + 4:49

4. Carlos Rodriguez + 5:16

5. Miguel Angel Lopez + 5:24

6. João Almeida + 7:00

7. Thymen Arensman + 7:05

8. Ben O’Connor + 8:57

9. Jai Hindley + 11:36

10. Louis Meintjes + 11:41

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.