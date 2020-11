Het verhaal achter de Angliru, het Beest van Asturië: "Wij zijn geen beesten, dit is onmenselijk"

VueltaHet is slechts een geitenpad, maar de weg naar de Alto de El Angliru heeft een naam als een klok in het hedendaagse wielrennen. Vandaag moet het Vuelta-peloton voor een achtste keer over de mythische berg - die stroken heeft tot 23 procent. Alberto Contador nam er op fenomenale wijze afscheid, maar in de jaren daarvoor was het chaos en tumult troef. “Zoiets heb ik nog nooit gezien. Er gaan hier renners te voet staan.”