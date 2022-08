Het beeld van de dag? Remco Evenepoel ziet af in geïmproviseerd ijsbad

Geen hoofdrol voor Remco Evenepoel in de vierde etappe van de Vuelta . Onze landgenoot werd achtste in Languardia, in dezelfde tijd als ritwinnaar Primoz Roglic . Het meest opvallende beeld van onze landgenoot was misschien wel na de etappe te maken, toen Evenepoel aan de ploegbus van Quick.Step-Alpha Vinyl in een geïmproviseerd ijsbad zat. Zo’n ijsbad laat het bloed sneller stromen en bevordert het herstel van de renners. Maar een pretje is het toch niet, zo tonen bovenstaande beelden van Evenepoel.

Over zijn rit zelf was onze landgenoot tevreden, zegt hij in onderstaande video. “Mijn gevoel op de slotklim viel mee. Een kilometer bergop is heel intensief en heel specifiek. Iets waar ik al lang niet meer op getraind heb ook, maar ik moest gewoon mee zijn en geen tijd verliezen. Achter mij is er ook een gaatje gevallen, denk ik. Dat is het gevaar in dergelijke ritten. Maar ik denk dat onze missie dus wel geslaagd is. Hij was zeker geen makkelijke dag, want er is echt snel gereden. Richting morgen en donderdag zal dat misschien wel doorwegen.”