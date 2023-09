Helemaal op kop: zoveel verdiende Remco Evenepoel in de eerste twee weken van de Vuelta

Evenepoel fietst als herboren, maar team trekt alvast les uit offday voor 2024: “Selectie­ver programma dringt zich op, nu Remco nog overtuigen”

En plots... is de nare ervaring van de Tourmalet-etappe nog slechts een vage herinnering. Drie dagen later heeft Remco Evenepoel (23) zijn tweede ritzege beet in de Vuelta en leidt hij comfortabel in het bergklassement. Met frisse moed en opgelapte benen is hij begonnen aan een nieuwe Ronde van Spanje. Ondertussen wordt intern gezocht naar de oorzaak van zijn plotse déconfiture, afgelopen vrijdag. Tijd brengt raad. Maar alvast dit: “zijn programma moet selectiever, wil hij op dit hoge niveau blíjven scoren.”