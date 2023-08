Groves knalt naar zege in geaccidenteerde sprint, Evenepoel kent rustige dag in het rood

“Het was een lastige dag”, aldus ritwinnaar Kaden Groves in het flashinterview. “Enkel mijn ploeg (Alpecin-Deceunick, red.) en DSM lieten de drie vluchters niet te ver wegrijden. Ik ben erg trots op mijn ploeggenoten. De finale was enorm hectisch. Van den Bergh en Robbe (Ghys, red.) gingen in de laatste bocht onderuit. Molano had zo een gaatje te pakken, maar gelukkig kon ik hem nog remonteren. Het is fantastisch om na een rit in de Giro ook een etappe in de Vuelta te winnen. Hopelijk is het niet mijn laatste.”