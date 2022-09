Glunderende Patrick Lefevere over de triomf van Evenepoel: “Als Remco gezond blijft, is hij niet meer te stoppen”

VueltaEen triomf voor kopman en ploeg, en ook voor de grote baas. Remco Evenepoel en Quick.Step veegden in drie weken tijd zowat alle vraagtekens en twijfels van tafel. Patrick Lefevere (67) heeft er zijn plezier in: “Ik mag jullie ongelijk geven. De ploeg was fantastisch en de kopman nog meer.”

Wit hemd, witte broek, witte schoenen, en uiteraard zijn witte haren. Patrick Lefevere zag er feestelijk en tegelijk plechtig uit, boven op de Puerto de Navacerrada. Een outfit speciaal gekozen voor deze speciale dag? “Neen”, lacht de manager van Quick.Step-Alpha Vinyl. “De zon schijnt, het is warm, ik heb me laten vertellen dat je dan best witte kledij draagt.”

Dit is een grote dag in de geschiedenis van de ploeg en zeker voor Evenepoel zelf. Hoe schat jij dit in?

“Dit is absoluut een grote dag. Dit is formidabel. Echt ongelofelijk. Ik heb net de ouders van Remco gezien. We hebben mekaar eens goed vastgepakt. Ik zie ons nog staan in 2017 aan het station van Zellik. Niet veel ervoor had ik telefoon gekregen van Carlo Bomans (bondscoach junoren, red.). Hij vertelde over een ex-voetballer: ‘Die kleinen is niet normaal’, zei hij. ‘Je moet hem in de gaten houden en best zo rap mogelijk met zijn ouders spreken’. We zijn gaan eten in Zellik, in alle stilte. We hadden bijna meteen een pre-akkoord. Ik hoop dat zij het zich niet beklagen, maar ik zeker niet. Ik heb hen toen beloofd dat ik zorg ging dragen voor Remco alsof hij mijn eigen zoon is. En hier staan we nu. Twee jaar vroeger dan we gedacht hadden. Dat is het grote probleem met talenten. (lacht) Zelfs mij heeft hij verrast.”

In welke zin?

“De gevolgen van zijn val in Lombardije zijn onderschat geweest. Na drie, vier maanden zat hij weer op de fiets, en al snel rijdt hij de Giro, maar de impact voor zijn lichaam was veel groter. Pas na een jaar was dat echt voorbij. Die verloren tijd is hij met rasse schreden aan het inhalen.”

Wanneer ben je beginnen geloven dat dit mogelijk was?

“Ik denk dat Luik voor hem een déclic was. Ik heb er toen emoties zien uitkomen... Dat was niet meer wenen, dat was bijna brullen. Alles kwam eruit. Normaal ook, Luik was het Monument waar hij van droomde, en dan wint op een niet normale manier...”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Winst in de Vuelta: waar plaats je dit in de Belgische wielergeschiedenis?

“Dat vind ik niet mijn taak om dat te doen, dat moeten jullie, wielerjournalisten doen. Maar het is zeker iets groots.”

Het is 44 jaar geleden, eigenlijk zegt dat alles.

“Voilà. In deze Vuelta zijn er veel aanwezig die nog niet geboren waren toen. Ik wel, ik heb nog gekoerst tegen Van Impe, Maertens, Merckx en De Muynck.”

Kan je inschatten wat dit voor hem betekent?

“Voor hem moet dit een fantastische ontlading zijn. Een beloning voor maanden hard werk die hij hier in gestoken heeft. Veelal in eenzaamheid.”

Wat betekent dit voor jou?

“Dat ik jullie allemaal ongelijk geef. Quick.Step was altijd de grote ploeg van de klassiekers, maar meer niet, was de commentaar. Klopt dus niet. En ik ben zeer blij voor Remco, en ook voor zij die altijd klagen en altijd het negatieve zien. Hoe vaak hebben we dat gehoord: Remco kan dit niet, Remco kan dat niet. Hij kon niet dalen, hij kon geen drie weken na mekaar koersen, hij kon geen steile beklimmingen aan. Dat is nu allemaal... (maakt wegwerpgebaar) Nu moeten ze allemaal terugkruipen. Niki Terpstra is mijn idool, die zong altijd dat liedje: ‘Als je wint, heb je vrienden.’ Dat zal vandaag niet anders zijn: ik heb vandaag veel vrienden. Maar ik heb ze wel zelf gekozen.” (lacht)

Is dit dan geen mijlpaal voor de ploeg?

“Dit is mijn derde eindwinst in een grote ronde. (Lefevere was ploegleider bij Mapei toen Tony Rominger in 1994 de Vuelta en in 1995 Giro won, red.). Maar oké, ik weet wat jullie bedoelen: dit is mijn eerste grote ronde met Quick.Step, met mijn eigen ploeg. Maar ook dan was ik al tweede geworden met Mas in de Vuelta (in 2018, red.) en tweede met Uran in de Giro (in 2014, red.). Dit is natuurlijk specialer: Remco wint, hij is een Belg, wij zijn een Belgische ploeg. Dat doet extra deugd, maar genoeg, het moet niet over mij gaan. De eer is voor hem en voor de ploeg.”

Volledig scherm © BELGA

Heeft het team je verbaasd?

“We waren hier maar met zes jongens, waarvan er één serieus gebleseerd was aan zijn zitvlak, Masnada. Het moeilijkste moment in deze Vuelta, zeker mentaal, was het uitvallen van Serry en Alaphilippe. Dat was redelijk problematisch, maar ik denk dat de ploeg het fantastisch gedaan heeft. Ik neem Ilan als voorbeeld (Van Wilder, red.). Vorig jaar zat die nog in de vergeetput (bij DSM, red.), we hebben hem eruit gehaald, daar ben ik eigenlijk nog het meest fier op. De jongens hebben zichzelf allemaal overstegen. De ploeg was fantastisch en de kopman was nog meer fantastisch.”

Ben je al bezig met de volgende stap?

“Als hij gezond blijft, is hij niet meer te stoppen. Maar je moet ook voorzichtig blijven. Jan Ullrich ging ook vijf keer de Tour winnen. Je mag die twee absoluut niet vergelijken, maar we moeten wel voor hem zorgen.”

Leg uit.

“Ze gaan weer beginnen, hé. Dat dit ‘maar’ de Vuelta is en niet de Tour. En dat we de ploeg moeten versterken. We gaan wel zien. Ik hoop dat dit het begin is van nog veel mooiers, ‘but only god knows’. Laat ons eerst hiervan genieten.”

Je hebt nu in ieder geval de garantie dat het de moeite loont om te blijven investeren in het grote rondeproject. Evenepoel mag nog heel wat jaren dromen van meer en hoger, ook als dat niet meteen komt.

“Dat gaat de buitenwereld niet aanvaarden, jullie ook niet. Ik ga geen uitspraken doen nu. Mijn jongste zoon heet Thomas. De ongelovige, inderdaad. Eerst zien, dan geloven. We gaan het stap voor stap doen. Ik doe niet mee aan dat gekke gedoe.”

Mag de conclusie dan niet zijn dat Evenepoel een grote stap gezet heeft en mag verder bouwen aan zijn ultieme droom, de Tour?

“Ik ben een oude rot in het vak, laten we ons vooral niet vergalloperen. Het plan was om in 2025 met ambitie naar de Tour te gaan. We zitten ondertussen een paar jaar voor op schema, maar in mijn hoofd is het volgend jaar eerst weer de Giro.”

En nu, tijd voor een feestje nu?

“We gaan een glas drinken in het hotel, op het gemak, maar het echte feest is pas voor zondagavond. De renners moeten nog een rit rijden. En Remco zal sowieso wat voorzichtig moeten zijn, hij vertrekt maandag al naar Australië.”

Bekijk ook. Evenepoel na winst Vuelta: “Ik moet iedereen bedanken”

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.