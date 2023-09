Gezichtsletsel en gebroken sleutelbeen voor onfortuinlijke Arensman na zware val in Vuelta

Arensman was het zwaarste slachtoffer van een crash diep in de finale van de zevende Vuelta-rit. Nadien bleef hij uitgestrekt op het asfalt liggen, om uiteindelijk in een ziekenwagen de koers te verlaten. De wedstrijdorganisatie meldde later dat Arensman een gezichtsletsel en sleutelbeenbreuk opgelopen had. Vorig jaar finishte de Nederlander nog als zesde in de Vuelta, na ritwinst op de Sierra Nevada.