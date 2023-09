Geen strijd tussen Evenepoel en co op slotklim: “Dat sprintje? Gewoon om zo snel mogelijk binnen te zijn”

Remco Evenepoel: “Ik hoef niet op elke col aan te vallen”

Remco Evenepoel heeft de dag na de tijdrit goed verteerd. “De start van deze rit was het zwaarste van de dag. In het eerste koersuur werd er op een golvend terrein hard gekoerst om de vroege vlucht te vormen. Ik voelde dat mijn benen toen wel wat pijn deden, maar eenmaal de vlucht vertrokken was en het tempo in het peloton zakte, kwam ik erdoor. In de kopgroep was Geraint Thomas de best geplaatste man in het klassement, maar hij stond voor de rit al op veertien minuten. De vlucht was ongevaarlijk en zo werd het een relatief rustige dag.”