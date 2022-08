Geen overwinning voor Tim Merlier, Sam Bennett is de snelste van het pak: “Ik ben nog niet op mijn topniveau”

VueltaSam Bennett heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De renner van BORA-hansgrohe versloeg Mads Pedersen en Tim Merlier in een massasprint. Mike Teunissen neemt de rode trui over van ploegmaat Robert Gesink.

Na de demonstratie van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit was het vandaag een eerste keer aan de sprinters. Belgisch kampioen Tim Merlier wou na een rit in de Giro en de Tour, ook een etappe in de Vuelta aan zijn palmares toevoegen. Er zijn weinig snelle mannen die deelnemen aan de Ronde van Spanje, maar toch zou Merlier het niet zomaar cadeau krijgen. Sam Bennett, Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Bryan Coquard, Kaden Groves, Jake Stewart en Gerben Thijssen leken vooraf zijn voornaamste concurrenten te worden.

Meteen na de start kozen Jetse Bol (Burgos-BH), Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi), Thibault Guernalec (Arkéa Samsic), Julius van den Berg (EF Education) en de jarige Pau Miquel (Kern Pharma) het hazenpad. Het peloton liet begaan en zo was de vlucht van de dag vertrokken.

Veel vrijgeleide kregen ze niet, want vooral Alpecin-Deceunick wou sprinten en liet Floris De Tier het vuile werk opknappen. Nadien kwamen Meurisse en Janssens een handje toesteken. De vijf leiders werden door het beulwerk van Alpecin-Deceunick ei zo na op 103 kilometer van de streep gegrepen. Maar nadien reden ze opnieuw wat weg en mochten ze sprinten voor de bergtrui. Nederlander Julius van den Berg kwam op de Amerongse berg als eerste boven en is zo leider in het bergklassement.

Uiteindelijk werden ze toch gevat en was een massasprint onvermijdelijk. De 38-jarige Luis Ángel Maté ging er nog eventjes alleen vandoor, maar ook hij werd vrij snel ingerekend. Nog voor we gingen sprinten, kuste onder meer Stef Cras het asfalt. Onze landgenoot moest er de brui aan de geven.

In de sprint werd Sam Bennett perfect gebracht door Danny Van Poppel en de Ier maakte het af. Pedersen werd tweede, Merlier kwam als derde over de streep. Gerben Thijssen kon zich niet in de debatten mengen, omdat hij in de finale ten val kwam.

Sam Bennett: “De groene trui is een doel” “Het is leuk dat ik meteen kan winnen”, aldus ritwinnaar Bennett. “De druk is er nu wat af voor het team. We kunnen met veel zelfvertrouwen verder. De sprint was echt heel hectisch. Je probeert de ‘computer’ uit te schakelen, zodat je niet nadenkt over een eventuele valpartij.” “Mijn ploeggenoten hebben vandaag hard gewerkt en dat wordt nu beloond met een etappezege. Ik ben nog niet op mijn topniveau, maar zij hebben vandaag het verschil gemaakt. De groene trui is een doel deze Vuelta.”

