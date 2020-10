Geen Laurens De Plus in Vuelta-selectie van Jumbo-Visma, Roglic en Dumoulin gaan voor eindzege

Het is niet het jaar van Laurens De Plus. De Oost-Vlaming liep begin dit jaar een ontsteking op die maar bleef aanslepen. “Ik liet mijn lichaam het werk doen, zichzelf herstellen. Maar ik had nooit gedacht dat dat zó lang zou duren vooraleer ik volledig hersteld was”, vertelde De Plus eind vorige maand nog in deze krant. Hij zei toen ook: “Ik focus me nu op de Ardennenklassiekers. Gaat het daar goed, zit de Vuelta er misschien nog in. Ik sta op de long list.”