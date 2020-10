Gaudu rondt lange aanval af in loodzware Vuelta-etappe, favorieten sparen zich voor Angliru

Vuelta Gilbert: “Hebben het op het einde goed gespeeld met aanval van Stybar”

11 september “Dit is een historische rit voor de Vuelta, zo’n snelle etappe”, zei Philippe Gilbert na de finish. “We zijn na 1 km weggereden en we waren met zeven man mee van Deceuninck-Quick.Step. Het was een heel mooie dag voor ons. Op het einde hebben we het goed gespeeld met de aanval van Stybar. Bennett moest vroeg aangaan, ik kon volgen en heb op het juiste moment mijn inspanning gedaan.”