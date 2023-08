Fenomenale Evenepoel wint elitesprint en is de nieuwe leider, maar botst na finish op een vrouw

Op dag drie trok de Vuelta al de bergen in. In de finale moet het peloton twee cols in Andorra overwinnen, de aankomst lag bergop. Voor de start gaf Evenepoel aan dat Soudal Quick-Step geen initiatief ging nemen, maar dat draaide toch anders uit. Onder anderen Caruso en Kämna maakten deel uit van de kopgroep. Twee goede klimmers die je niet logischerwijs niet te veel speelruimte wilt geven. Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma beseften het gevaar en lieten respectievelijk Serry en Baarle het vuile werk opknappen.

Met succes, want de leiders reden nooit echt ver weg. Caruso, Kämna en de verrassend sterke Sépulveda waren de beste klimmers in de kopgroep, maar Sépulveda moest de rol lossen in de afdaling. Caruso en Kämna begonnen met een voorsprong van 1'30" aan de slotklim. In het groepje der favorieten was het geruime tijd wapenstilstand, maar in de slotkilometers kregen we toch nog spektakel.