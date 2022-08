Familie beleefde vanop eerste rij triomf van Remco Evenepoel: “Hij sprak al sinds de winter over deze tijdrit”

Aanwezig in de Vuelta bij de eerste overwinning van Remco Evenepoel in een grote ronde: zijn familie. Papa Patrick sprak dan ook met veel trots bij VTM Nieuws. “Ik heb het met spanning beleefd. Die tijdrit was een doel. Hij staat er goed voor, maar het is nog niet gedaan. Want ik zag Roglic een zeer sterk einde van de tijdrit rijden.”

Evenepoel had duidelijk zijn zinnen gezet op vandaag. “Hij sprak al sinds de winter van deze tijdrit. Hij heeft er alles voor gedaan, veel verkend. Deze overwinning betekent zeer veel. Hij laat voor zichzelf, maar ook aan de buitenwereld, zien dat hij zijn niveau heeft teruggevonden. Over de Giro moeten we niet meer spreken. Het was onnatuurlijk dat hij daar startte, dat hij daar een uitslag zou rijden of dat hij die ronde zou uitgereden hebben.”

Volledig scherm Remco Evenepoel met mama Agna en papa Patrick. © Belga en VTM Nieuws

Evenepoel zelf was in de wolken dat zijn familie was afgezakt naar Spanje. “Het was de eerste rit hier met mijn hele familie. Mijn grootouders, mijn ouders, mijn verloofde. Het is geweldig om mijn eerste etappe in een grote ronde te kunnen winnen met hen er allemaal bij”, sprak hij na zijn ritzege.

Volledig scherm Patrick Evenepoel. © VTM Nieuws

Volledig scherm Evenepoel met mama Agna. © BELGA