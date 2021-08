Fabio Jakobsen sprint naar tweede zege in Vuelta: “Heel bijzonder wat ik aan het doen ben”

Nervositeit

De aangekondigde massasprint volgde op de landtong van La Manga. Jakobsen was met voorsprong de snelste en pakte zijn tweede overwinning in deze Vuelta. Alberto Dainese werd tweede. Philipsen moest tevreden zijn met de derde plek en is zijn groene puntentrui kwijt aan de Nederlander. Jordi Meeuws werd knap vierde. Met Piet Allegaert sloot een derde landgenoot de top tien af.

Jakobsen: “Heel trots, blij en dankbaar”

Fabio Jakobsen straalde in de groene trui na z'n tweede ritzege in deze Vuelta. “Twee overwinningen, dat is net als twee jaar geleden”, vertelt de Nederlandse sprinter. “Daar ben ik superblij mee en moet ik de ploeg voor bedanken. Patrick Lefevere is hier vandaag, hij is altijd in me blijven vertrouwen en heeft me altijd gesteund - deze overwinningen zijn dus ook voor hem.”