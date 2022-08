Evenepoel zweeft niet na sterke eerste week: “Ik droom van een ritzege, dat blijft het grootste doel”

VueltaEen primeur voor Remco Evenepoel (22), die voor het eerst als leider in een grote ronde de pers toesprak tijdens een rustdag. Volgt er morgen een tweede, met een eerste ritzege in een grote ronde? “Ik hoop het. Dat is nog steeds mijn grootste doel in deze Vuelta .”

Remco Evenepoel begint morgen als leider aan de tweede week van de Vuelta. “Het is allemaal nieuw voor ons. We geven gewoon het beste van onszelf, elke dag opnieuw. De voorbije week was het elke dag een zware koers, met vaak veel hoogtemeters. Het team heeft het prima gedaan, ik ook. We waren klaar voor de strijd en waren gefocust. Die mentaliteit en teamgeest moeten we vasthouden. De voorbije week de komende twee weken nog eens overdoen, dat zou perfect zijn.”

Voor de start in Utrecht stonden er toch nog enkele vraagtekens achter de naam van Evenepoel. Zou hij Roglic en co kunnen lossen bergop? Check, dat deed-ie op Pico Jano. Zou hij het ook kunnen op de typische korte, ultrasteile muurtjes? Jawel, bewees-ie gisteren op Les Praeres. Blijft nog over: hoe zal Evenepoel zondag reageren, als de aankomst in Sierra Nevada op 2.500 meter hoogte ligt? “Ik heb er de hele zomer voor getraind en sliep vaak op hoogte. Maar we zullen zien - het is nog lang tot zondag.”

Zware week

Negen dagen ver, is de Vuelta intussen. Hoezeer voelt Evenepoel de vermoeidheid intussen, op een schaal van 0 tot 10? “Euh... 5,66667... (grijnst) Neen, het is een zware week geweest - daar ga ik niet over liegen. De rustdag was welgekomen. Morgen is er een tijdrit, dus heb ik erna nog een halve dag om te herstellen. Daarna is er een vlakke rit - weliswaar op z'n Spaans -, dus dan hoop ik ook op niet te veel actie. Het is ook niet meer dan normaal dat de benen na een week al eens wat zwaarder aanvoelen.”

Een extra factor voor Evenepoel: de verplichtingen als rode trui, na elke etappe. “Daar hebben we het voor de Vuelta over gehad”, aldus Evenepoel. “We wisten dat we in elk geval van een podium - of het nu voor rood, wit of een ritzege was -, een plan moesten hebben om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. De recuperatiedrank, het losrijden op de rollen, interviews in de mixed zone, dopingcontrole... Alles moet zo smooth mogelijk verlopen. Tot nu toe is dat perfect gegaan.”

Evenepoel was naar de Vuelta gekomen voor een ritzege en een plekje in de top tien van het eindklassement, maar na negen ritten staat-ie meer dan een minuut voor de tweede uit. Zijn de doelen ondertussen bijgesteld? “Neen. Dit is in mijn ogen mijn eerste grote ronde, ik bekijk het dag per dag. Ik heb nog steeds geen rit gewonnen, terwijl dat eigenlijk het grootste doel is. Oké, die trui dragen is natuurlijk speciaal, maar ik droom echt van een ritzege. Hopelijk morgen, in de tijdrit.”

