Evenepoel ziet “droom uitkomen”: “Een van mooiste dingen die ik al deed op fiets”

Wielrennen Nairo Quintana gaat dan toch niet van start in Vuelta: “Wil me concentre­ren op mijn verdedi­ging”

Nairo Quintana (32) verschijnt morgen dan toch niet aan de start van de Vuelta. De Colombiaan belandde gisteren in het oog van de storm nadat bekendgemaakt werd dat hij tijdens de voorbije Tour twee keer betrapt is op het gebruik van de verboden pijnstiller Tramadol. Omdat Tramadol geen doping is, mocht Quintana starten in de Vuelta, maar hij beslist nu dat niet te doen. “Ik wil me concentreren op mijn verdediging.” Zijn zesde plaats in de Tour is-ie wel kwijt.

18 augustus