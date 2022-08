Evenepoel laat rode trui opnieuw blinken op steile slotklim, revelatie Vine pakt tweede ritzege in drie dagen

VueltaJay Vine heeft twee dagen na de zesde ook de achtste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck was na een lastige bergetappe duidelijk de sterkste van een vroege vlucht. Remco Evenepoel was opnieuw de beste van de klassementsmannen, maar kon deze keer geen tijd pakken. Hij behield uiteraard wel de rode leiderstrui.

Maandag geniet het peloton in de Ronde van Spanje van de tweede rustdag, maar eerst stond nog een zwaar weekend op het menu. Vandaag het eerste luik: een lastige bergetappe in Asturië met onderweg vijf beklimmingen én een zware slotklim naar Collau Fancuaya. Kon Remco Evenepoel in het rood opnieuw uithalen bergop? Of zouden zijn rivalen verse moed tappen?

Op oorlog was het in elk geval niet wachten tot de slotklim. Na enkele kilometers was het al klimmen geblazen en regende het aanvallen. Met Richard Carapaz roerde zich zelfs een grote naam - die wel al op 3 minuten van Evenepoel volgde -, maar Ilan Van Wilder en Julian Alaphilippe haalden de kastanjes uit het vuur voor de kopman in het rood. Het kot stond even in brand, maar Quick.Step hield de regie voorbeeldig in handen.

In verschillende schuifjes vormde zich vervolgens de vlucht van de dag. Jay Vine en Marc Soler gingen er met de top in zicht vandoor en kregen na de afdaling het gezelschap van onder meer Mikel Landa en Alexey Lutsenko. Vlak voor de voet van de volgende beklimming sloot ook het Groupama-FDJ-trio Pinot-Reichenbach-Armirail aan. Een situatie waar Evenepoel en co zich in konden vinden - de voorsprong liep op tot 4 minuten.

Volledig scherm © ANP / EPA

Slokop Vine pakt bollen én ritwinst

Voorin kwam Vine op elk van de vijf beklimmingen onderweg als eerste boven. De Australiër verzekerde zich zo van de bergtrui, maar daarmee was zijn honger nog niet gestild. Op de steile slotklim naar Collau Fancuaya reed hij al zijn medevluchters met één versnelling klink uit het wiel. Vine klauterde zo met veel bravoure naar zijn tweede ritzege in drie dagen. Alweer feest bij Alpecin-Deceuninck.

Daarnaast was het natuurlijk ook uitkijken naar het slagveld bij de favorieten. Evenepoel was bergop opnieuw bij de beteren - zo niet de beste - en dunde het groepje toppers uit tot een kwartet: Evenepoel zelf, weer Enric Mas, een betere Primoz Roglic en de jonge Carlos Rodriguez. Met een snedig eindsprintje gooide Evenepoel die laatste nog overboord, maar op Mas en Roglic kon hij geen extra tijd pakken. Desalniettemin ziet de situatie er na acht dagen nog steeds erg roodkleurig uit.

Volledig scherm © ANP / EPA

