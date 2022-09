Evenepoel geeft ondanks poging Mas geen krimp, Uran wint 17de rit vanuit de ontsnapping

Vuelta BEKIJK. Even schrikken: Remco Evenepoel valt in dalende bocht en doet zijn beklag bij wedstrijd­ju­ry

Het was even schrikken voor Remco Evenepoel in de twaalfde rit van de Vuelta. In een bocht in een afdaling gleed hij tegen de vlakte. Hij sloot met hulp van zijn ploegmaats snel weer aan bij een (wachtend) peloton, maar hield er wel een gescheurde broek en schaafwonden aan over. “Alle moto’s stopten in de bocht. Iedereen stond er stil”, vertelde hij nog tegen de wedstrijdjury. Op de lange slotklim van de Penas Blancas liep het overigens wel vlot: Evenepoel controleerde.

