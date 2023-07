Evenepoel bevestigt nu ook zelf deelname aan Vuelta, Lefevere: “Voor het podium en dan zien we wel”

Het hoge woord is er nu ook bij Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step zelf uit: de Belgische kampioen keert eind augustus terug naar de Vuelta. Evenepoel (23) kroonde zich vorig jaar tot eindwinnaar in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic en Geraint Thomas - zijn grote concurrenten in de voorbije Giro - zegden ook al hun deelname toe.

KIJK. Evenepoel bevestigt deelname aan de Vuelta met ludiek filmpje

“Ik ga terug en zal klaar zijn om mijn titel te verdedigen in de Vuelta. Ik kijk uit naar een nieuwe strijd op de Spaanse wegen. We zien elkaar in Barcelona!”

Remco Evenepoel is op Twitter kort en krachtig over zijn deelname aan de Ronde van Spanje. Onze landgenoot rateerde zijn Giro door een coronabesmetting. Na de Ronde van Zwitserland en het BK in Izegem is hij ondertussen in Val di Fassa (Italië) op hoogtestage.

Evenepoel had gezegd na het BK rustig zijn opties te bekijken voor het najaar. Het WK en de Ronde van Lombardije waren al langer concrete doelen, vraag was wat er tussenin zou komen. Daarop nu dus het antwoord in een ludiek filmpje op het Twitter-account van Soudal Quick-Step: Evenepoel rijdt de Vuelta.

De Ronde van Spanje begint dit jaar op 26 augustus in Barcelona. Evenepoel zal daar als titelverdediger met het rugnummer één van start gaan. Zijn grote concurrenten uit de Giro - Primoz Roglic en Geraint Thomas - mikken ook op de Vuelta. Tijd voor sportieve revanche.

KIJK. Patrick Lefevere: “Podium is een mooi doel en dan zien we wel”

Lefevere: “Merliers aanwezigheid was geen probleem voor Remco”

“Bwa, revanche is misschien een verkeerd woord”, reageerde Soudal Quick-Stepploegbaas Patrick Lefevere. “Het was een ferme klap dat hij naar huis moest in de Giro met covid. Dat heeft erin gehakt. In Zwitserland reed hij mee voor winst, maar dat was gezien de korte tijd na de Giro eigenlijk onhaalbaar.”

“Het is nu op hoogtestage dat de beslissing is gevallen. Er is in de ploeg goed over gepraat geweest. Er was Tim Merlier beloofd dat hij de Vuelta zou doen en Remco heeft aangegeven dat Tims aanwezigheid geen probleem vormt. Bovendien wou hij graag nog een grote ronde rijden alvorens hij volgend jaar eventueel de Tour doet. Daar heeft hij gelijk in. Van elk jaar een groter ronde te rijden word je beter of krijg je in elk geval extra ervaring om op te bouwen”, aldus Lefevere.

Wat zijn de ambities in de Vuelta? “Iedereen weet wat hij vorig jaar heeft gedaan. Maar het parcours is nu lastiger dan toen. Maar goed: alles moet gereden worden. We zien wel wat er gebeurt in de Vuelta: laat ons zeggen podium en dan zien we wel."

