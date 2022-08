Een topfavoriet met vraagtekens en een Girowinnaar met superknechten: de 5 grootste concurrenten van Remco Evenepoel in de Vuelta

1) João Almeida (UAE Team Emirates, 25 miljoen euro)

Veel opgestoken van Pogacar

Deze ex-ploegmaat van Evenepoel, die al eens vierde (2020) en zesde (2021) werd in de Giro finishte ook in bijna alle kleinere rittenkoersen die hij de voorbije drie jaar reed in de top tien, met de eindzege in de Ronde van Polen 2021 als uitschieter. Hij verliet Quick.Step om in het (grote)rondewerk waar Tadej Pogacar níet aan de start verschijnt zijn eigen kans te kunnen gaan. Recent werd Almeida nog tweede na Pavel Sivakov in de Ronde van Burgos. Naar eigen zeggen pikte hij al veel advies op van ‘Pogi’. Almeida voelt zich vooral bergop sterker geworden en hoopt dat de komende drie weken te kunnen tonen.

Volledig scherm © ANP / EPA

2) Richard Carapaz (Ineos Grenadiers, 28 miljoen euro)

‘Jaguar’ zoekt nieuwe prooi

‘De Locomotief van Carchi’ en (het meer toepasselijke) ‘De Jaguar van Tulcan’ groeide op als zoon van een melkboer in El Carmelo, een dorpje in het Andesgebergte in het grensgebied van Ecuador en Colombia, op 3.200 meter hoogte. Pamplona is Richies Europese uitvalsbasis. Na zijn zege in de Giro kwam hij in 2019 nog drie keer in de buurt van een tweede ‘groterondezege’: hij eindigde als tweede in de Vuelta 2020, als derde in de Tour 2021 en als tweede in de Giro 2022. Sinds de Ronde van Italië dit jaar reed Carapaz enkel nog de Ronde van Polen en liet daar geen overweldigende indruk na.

Volledig scherm © AFP

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

3) Jai Hindley (BORA-Hansgrohe, 28 miljoen euro)

Girowinnaar met superknechten

Hindley werd als alternatief voor Remco Evenepoel binnengehaald bij BORA. Hij is een beetje een ‘grijze muis’ met een voorliefde voor koffie, graffiti en pizza calzone. Geboren en getogen in Perth, woont hij nu al enige tijd in het Spaanse Girona. Hindley won de Giro dit jaar nadat hij in 2020 al eens tweede was geëindigd na Tao Geoghegan Hart. Met Kelderman en Higuita krijgt hij steun van een paar superknechten, maar hij verloor er ook één: Buchmann is out met een infectie aan de urinewegen.

Volledig scherm © ANP / EPA

4) Primoz Roglic (Jumbo-Visma, 28 miljoen euro)

Topfavoriet met vraagtekens

Roglic is dé topfavoriet, die geen uitgebreid portret meer behoeft. De ex-schansspringer kwam in de kasseienrit van de Tour zwaar ten val, verbeet de pijn nog even, maar gaf uiteindelijk op met een paar breukjes in de ruggenwervel. Hij won alvast de race tegen de tijd om fit te geraken, maar zijn gebrekkige voorbereiding op deze Vuelta zorgt toch wel voor wat vraagtekens. Roglic wordt met onder meer Kuss (die ook de Tour reed in dienst van Vingegaard), Gesink, Oomen en Dennis goed omringd. Met een vierde opeenvolgende eindzege kan hij voet zetten naast de voorlopige recordhouder Roberto Heras.

Volledig scherm © BELGA

5) Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco, 26 miljoen euro)

Goed op dreef

Yates won de Vuelta al een keer, maar dat is inmiddels al wel vier jaar geleden. Sindsdien kon hij enkel nog een podiumplaats wegkapen in de Giro 2021 (derde). Weinig opbeurende statistiek voor de tweelingbroer van Adam: in drie van zijn laatste vier grote ronden haalde hij het einde niet. Hij lijkt ook niet meteen te beschikken over het sterkste team. Maar, en dat pleit dan weer wél in zijn voordeel: hij is goed op dreef. Yates won in de aanloop de Prueba Villafranca de Ordizia en de Ronde van Castilla y Leon en was zesde in de Clásica San Sebastián, waar hij als allerlaatste het wiel moest lossen van een ontketende Remco Evenepoel.

Volledig scherm © AFP

Speel mee met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.