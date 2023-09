“Een thuisrit” én onbekend terrein dit weekend voor Remco Evenepoel, die vandaag hectiek verwacht door het weer

Donderdag was “een mindere dag”. Vrijdag diende om te herstellen. Maar veel tijd krijgt Remco Evenepoel niet. Vandaag en zondag gaat het weer hard in de Vuelta . Zaterdag is een “thuisrit” naar Xorret de Cati. Zondag is opnieuw klimmen naar de top van Alto Caravaca de la Cruz.

Er was donderdag meer aan de hand dan een mindere dag. Vrijdagochtend zei Remco Evenepoel zich een stuk beter te voelen dan een dag eerder zelfde tijd. Details gaf hij niet. Mogelijk had Evenepoel, net als zijn ploegmaats Vervaeke en Bagioli, ook last van een virus.

Vervaeke leek donderdag weer de oude en Bagioli gaf op. Remco Evenepoel verloor donderdag 32 seconden op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Die laatste sloop vrijdag twee seconden dichter nadat hij op zijn beurt mee deed in de tussensprint en derde werd. Evenepoel blijft in het klassement wel voor zijn twee grote rivalen.

Evenepoel: “De laatste twee kilometer donderdag waren boven 1.800 meter. Het leek erop dat ik daar nog wat meer over had dan Roglic en Vingegaard. Zij hadden daarvoor natuurlijk drie tot vier minuten heel snel gereden. Ik kon hun tempo niet volgen. Enric Mas probeerde het, maar ontplofte. Als ik het had geprobeerd, had ik hetzelfde voor gehad.”

En dan is het afwachten hoe het zaterdag en zondag gaat. Zaterdag, rit acht in de Vuelta, gaat over vier beklimmingen van Denia naar Xorret de Cati. Zondag ligt de aankomst op de top van de befaamde Alto Caravaca de la Cruz.

Volledig scherm © Photo News

Evenepoel noemt de zaterdagetappe “een thuisrit”. Hij beschikt over een huis in de buurt van Calpe, waar hij vooral in de winter veel tijd doorbrengt. “Ik kijk er enorm naar uit.”

Evenepoel gaat op vertrouwd terrein. “De eerste drie, vier beklimmingen ken ik uit het hoofd. De voorlaatste klim en de slotklim heeft een vriend voor mij verkend, met wie ik vaak ga fietsen. Hij heeft me alle informatie doorgestuurd over de steiltegraad, de afdaling, de finish.”

De start is om één uur zaterdagmiddag. Volgens buienradar.nl heeft het van tien tot één al hard geregend. Evenepoel: “Het wordt hectisch. De wegen in het binnenland zijn behoorlijk glad, zeker in de buurt van de start. Het wordt zaak om op de fiets te blijven en fris aan de finale te beginnen om een goed eindshot over te houden.”

Hoe dat zal gaan is volgens Remco Evenepoel als volgt: “We zullen tien tot twaalf minuten volle bak rijden op Xorret de Cati. Daarna volgt een technische afdaling naar de laatste twee kilometer.”

Volledig scherm © BELGA

Zondag (Cartagena-Cruz de Caravaca) is onbekend terrein voor de Belg. Hij heeft veel etappes verkend van de Vuelta, de negende is daar niet bij. “Maar het spreekt voor zich dat het een heel lastige aankomst is.”

Remco Evenepoel is na acht etappes negende in het klassement. Cian Uijtdebroeks is vijftiende en mikt op een plaats in de top-tien op het einde van de Vuelta. Hij eindigde donderdag veertien seconden achter Roglic en Vingegaard en achttien seconden voor Evenepoel.

Uijtdebroeks is meer van het lange klimwerk. Explosieve beklimmingen zoals zaterdag en zondag zijn z’n ding niet. “Donderdag werden Ayuso en ikzelf een beetje geflikt door de explosieve demarrage van Roglic. Vingegaard kan dat ook. Ayuso en ik zijn wat trager, dat is waar wij tien tot twintig seconden verliezen. Dat moeten we zeker zaterdag en zondag goed aanpakken. In de langere beklimmingen nemen we die tijd misschien terug.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard © Photo News

Uijtdebroeks verwacht niet dat dit weekend grote verschillen in het klassement worden gemaakt. “Het zal zaak zijn voor mij om bij de grote favorieten te blijven. Ik heb wel vertrouwen. Zo’n ritten waren er ook in de Ronde van Catalonië. Ik heb het al eens gedaan.”

En wie maakt volgens Uijtdebroeks de grootste indruk tot nu in de Vuelta? “Roglic en Vingegaard blinken uit. Ik kom vooral onder de indruk van de manier waarop Jumbo rijdt. Zoals het nu zit kunnen ze eerste, tweede en derde kunnen worden in het klassement.”

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks © Photo News