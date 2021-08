Een ongenaakbare Roglic, sterk rijdende Mas of een tegenvallende Bernal: dit waren de beste en meest teleurstellende Gouden Vuelta-renners in de eerste week

VueltaEerste rustdag vandaag in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic en Enric Mas lijken voorlopig een maatje te groot voor de rest. Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen lieten de lage landen al juichen. Wie waren tijdens deze eerste negen etappes de best scorende renners in de Gouden Vuelta en welke toppers vielen door de mand? Een overzicht.

Vijf toppers

Welke vijf renners maakten er indruk in deze eerste week en scoorden heel wat punten in de Gouden Vuelta?

1) Primoz Roglic (28 miljoen, 202 punten)

Voor velen was Primoz Roglic een zekerheid in hun Gouden Vuelta-ploeg. De Sloveen lijkt ongenaakbaar. Hij rijdt super sterk rond en heeft voorlopig nog geen enkele slechte dag meegemaakt. De Vuelta is natuurlijk nog lang, maar aan de renner van Jumbo-Visma lijkt weinig te doen.

Volledig scherm Primoz Roglic. © Photo News

2) Fabio Jakobsen (20 miljoen, 189 punten)

De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step maakte vorig jaar een doodsmak in de openingsrit van de Ronde van Polen. In deze Vuelta reed hij zijn eerste grote ronde sinds zijn val. Jakobsen won in de eerste week meteen twee etappes en heeft de groene trui om de schouders. Van een comeback gesproken.

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © AFP

3) Jasper Philipsen (24 miljoen, 169 punten)

Net als Fabio Jakobsen won ook onze landgenoot Jasper Philipsen twee etappes in de eerste week. De 23-jarige Philipsen greep in de Ronde van Frankrijk vaak naast de zege, maar in de Vuelta mocht hij dus al twee keer het zegegebaar maken. Met nog vier echte sprintkansen, zou hij nog wel eens kunnen toeslaan.

Volledig scherm Jasper Philipsen. © Photo News

4) Alberto Dainese (15 miljoen, 124 punten)

Michael Matthews sprokkelde de vierde meeste punten, maar wordt op de hielen gezeten door de jonge Italiaanse sprinter Alberto Dainese. De 23-jarige renner van Team DSM finishte al als tweede, derde en vierde in deze Vuelta. Kan hij de hoofdvogel nog eens afschieten? Dainese was bij de jeugd een groot talent en lijkt nu eindelijk volledig door te breken. Bij de beloften werd hij onder meer Europees kampioen.

Volledig scherm Alberto Dainese. © Photo News

5) Enric Mas (22 miljoen, 114 punten)

De grootste verrassing van de eerste week? Mas werd in 2018 al eens tweede in de Vuelta na Simon Yates, maar de laatste jaren is het wat minder bij de Spanjaard. In deze Ronde van zijn eigen land lijkt hij voorlopig de enige te zijn die Roglic het vuur aan de schenen kan leggen. Mas maakt ook indruk op onze Gouden Vuelta-spelers, want 1.023 mensen deden een transfer om Mas in hun ploeg te krijgen. Geen enkele renner werd meer getransfereerd.

Volledig scherm Enric Mas. © Photo News

Tegenvallers

Wie viel er tegen in deze eerste week en lijkt dus geen goede investering te zijn geweest voor uw Gouden Vuelta-ploeg?

1) Egan Bernal (30 miljoen, 97 punten)

De duurste renner van het spel, valt voorlopig dik tegen. De winnaar van de afgelopen Ronde van Italië staat wel nog steeds vijfde in het klassement, maar gisteren was hij duidelijk niet in goede doen op de Alto de Velefique. De Colombiaan moet zich dringend herpakken, wil hij nog kans maken op de eindzege.

Volledig scherm Egan Bernal. © Photo News

2) Mikel Landa (26 miljoen, 53 punten)

Velen zullen al spijt hebben dat ze Mikel Landa in hun ploeg hebben opgenomen. Mocht u nog een transfer over hebben, kun je hem gebruiken om Landa te schrappen. De Spanjaard is duidelijk nog niet topfit na zijn zware val in de Giro en moest gisteren op negen kilometer van de top al afhaken. 52 spelers gooiden Landa al uit hun ploeg.

Volledig scherm Mikel Landa. © Photo News

3) Tom Pidcock (22 miljoen, 0 punten)

De Brit van Ineos had ongetwijfeld meer verwacht van zijn eerste grote ronde. De olympische kampioen in het mountainbike heeft net iets te veel gevierd na zijn olympische titel en lijkt dat nu te bekopen. Kan hij het tij nog doen keren en een etappe winnen? 396 spelers geloven er niet in en deden een transfer.

Volledig scherm Tom Pidcock aan de zijde van Alberto Dainese. © Photo News

