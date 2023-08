Edward Theuns is “blij” met derde stek: “Lang geleden dat ik nog eens een goeie uitslag heb gereden”

Edward Theuns (32) kan terugkijken op een geslaagde dag in de Vuelta . De Belg van Lidl-Trek kwam in Tarragona als derde over de streep. “Morgen probeer ik het nog eens.”

“Ik had de aankomst goed bestudeerd en ik wist dat ze die laatste bocht gingen onderschatten, want die draaide wat terug”, weet Theuns. “De koploper (Marijn van den Berg, red.) ging te wijd die bocht in en viel, waardoor ik profiteerde en opschoof naar de derde positie. Ik heb nog geprobeerd om naar het achterwiel van Kaden Groves te springen, maar er zaten twee fietslengtes tussen en ik kreeg het gaatje niet dicht.”

“Nadien kon ik ook niet veel meer goedmaken en was mijn sprint over, maar mijn derde plaats is een terechte uitslag. Ik ben blij. Het is een opsteker, omdat het lang geleden is dat ik nog eens een goeie uitslag heb gereden. Ik kan het nog, dat wist ik ook wel, maar ik had soms problemen met het positioneren. We hebben hier ook geen top-lead-out mee, maar dat snap ik wel, want ik ben zelf ook geen topsprinter. Morgen probeer ik het nog eens.”

Volledig scherm Edward Theuns. © Photo News

Robbe Ghys was de laatste man in de sprinttrein van ritwinnaar Kaden Groves. “Het is heel leuk naar een sprint te trekken met Kaden in de ploeg. Hij heeft een leuke persoonlijkheid en pept ons in de bus voor de start ook steeds goed op. Op de tweede dag hadden we het ook geprobeerd, maar toen was Kron net iets sterker. Vandaag was nog een betere kans.”

“Edward Planckaert zette mij op achthonderd meter voor de streep af en dan was het mijn taak om Kaden door de laatste bocht te leiden. Helaas, ben ik nog uit die bocht gevlogen en moest Kaden het nadien nog alleen zien te rooien, maar het volstond om te winnen, hij is zo sterk.”

Volledig scherm © Photo News