Dubbelslag voor Roglic in aparte Vuelta-tijdrit, Carthy en Carapaz weren zich kranig

VueltaDubbelslag voor Primoz Roglic in de Vuelta. De Sloveen won de tijdrit naar Mirador de Ezaro met één seconde voorsprong op Will Barta. Hugh Carthy hield goed stand en gaf maar 25 tellen toe, Richard Carapaz kwam binnen op 49 seconden. Roglic in het rood, maar het spel om de eindwinst in de Ronde van Spanje is nog lang niet gespeeld.

33 kilometer tegen de klok van Muros naar Mirador de Ezaro. Het is te zeggen 32 kilometer vlammen op het vlakke met de wind op de snoet om dan nog 1,8 kilometer naar boven te kruipen op een typisch Spaans onding met pentes boven de 20 procent. De enige chronoproef in de Vuelta was - om het met een understatement te zeggen - een aparte onderneming.

Net als in de slottijdrit van de Tour op La Planche des Belles Filles was het ook in de Vuelta voor de meesten aangewezen om aan de voet van de slotklim het tijdritvehikel in te ruilen voor een lichtere wegfiets. Mecaniciens konden zelfs in een heuse wisselzone klaarstaan om hun renners van een nieuwe tweewieler te voorzien. Veldrittaferelen in Gallicië.

Op Primoz Roglic na geen absolute toptijdrijders in de Vuelta en dus was het voorspel op de strijd tussen de favorieten weggelegd voor renners als Rémi Cavagna en Nelson Oliveira. De Fransman zette een eerste tijd van formaat neer. De Portugees van Movistar deed er met 48 seconden nog een ferme hap van af. De kans dat er nog iemand onder de chrono van Oliveira zouden duiken was behoorlijk klein.

Terwijl de favorieten zich klaarmaakten voor hun uur van de waarheid, kwam vanuit Amerikaanse hoek plots een flinke verrassing aanwaaien. William Barta wou klaarblijkelijk op tijd binnen zijn voor de presidentsverkiezingen in z’n land, de renner van CCC deed warempel negen tellen beter dan Oliveira. 46:40 na 33 kilometer, getekend Will Barta uit Albuquerque, New Mexico.

Zou er nog een klassementsman onder Barta’s tijd duiken en hoe zouden Richard Carapaz, Primoz Roglic en Hugh Carthy zich tot elkaar verhouden? Na twee tussenpunten waren de verschillen nog vrij beperkt. De venijnige slotklim zou uitsluitsel moeten brengen. Wat wel vaststond: Enric Mas en Dan Martin werden gewogen en iets te licht bevonden voor het podium.

Aan de voet van de slotklim bleek dat Roglic dan toch een beetje uitliep op z'n concurrenten. De Sloveen had z’n tijdrit goed ingedeeld en deed ook op de slotklim iets beter dan Carthy en Carapaz. In de strijd om de ritzege pitste Roglic ook nog één secondje van de besttijd van Barta af. Sneu voor de Amerikaan, al betekende dat voor Roglic wel de dubbelslag.

Naast de ritzege kwam er immers ook de rode trui bij voor de Sloveen. Carapaz en Carthy weerden zich kranig met een respectievelijke 7de en 3de plaats in de rituitslag, maar ze konden Roglic niet beletten om na de tijdrit met rood op het podium te staan blinken. In de stand is Carapaz nu tweede op 39 seconden, Carthy is derde op 42 eenheden. Het zal er nog om spannen de komende dagen.

