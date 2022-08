Doorbreekt Evenepoel vandaag de straffe reeks van Roglic? Cijfers neigen naar ‘neen’, benen naar ‘ja’

Vuelta‘Remco-day’. Dat moet het vandaag worden in de Ronde van Spanje, want Remco Evenepoel mag zich vandaag uitleven in zijn favoriete discipline: het tijdrijden. Of strooit Primoz Roglic roet in het eten? De Sloveen heeft alvast de statistieken in zijn voordeel. Maar wegen die op tegen de benen van Evenepoel in deze Vuelta ?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als Remco Evenepoel zichzelf een cijfer zou moeten geven voor zijn eerste Vuelta-week, zou dat wellicht in de lijn liggen van de beoordeling die hij zijn ploegmaats geeft - een 10 op 10. Of misschien een 9. Want hoeveel indruk Evenepoel ook al gemaakt heeft op de Spaanse klauterpartijen, een ritzege heeft hij nog niet op zak. “Terwijl dat nog steeds het grootste doel is”, zei hij gisteren nog. “In de rode trui strijden tegen de beste renners is natuurlijk speciaal en een droom die uitkomt, maar ik droom pas écht van ritwinst. Hopelijk in de tijdrit.”

Wel, vandaag is het zover. Vandaag mag Evenepoel zich 30,9 kilometer lang uitleven tussen Elche en Alicante, op wegen die hij als zijn broekzak kent. “Ik kijk ernaar uit. Het parcours is haast volledig vlak - dat moet me een voordeel opleveren tegenover de pure klimmers. Enkel in de laatste kilometers ligt een knikje. Dat zal pijn doen, want op dat moment lopen de benen al vol melkzuur. Ik hoop dat de wind wat tegen blaast, dat zou in mijn voordeel zijn.”

Ziet Evenepoel dan niemand van de klassementsrenners in de buurt blijven? “Roglic kan gevaarlijk zijn”, weet hij. “Maar met deze vorm hoop ik gewoon tijd te némen.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

We begrijpen dat Evenepoel zo redeneert. Op haast alle lastige aankomsten in deze Vuelta was hij de betere van Roglic. Op Pico Jano smeerde Evenepoel de Sloveen 1'22" aan, op Les Praeres weer een kleine minuut. Enkel op Collau Fancuaya wist hij in het wiel te finishen.

De sterren lijken dan ook gunstig te staan, maar een tijdrit is geen bergrit. “That’s another cook”, zou Louis van Gaal zeggen. Vooral omdat Roglic een bijzonder straffe statistiek achter zijn naam heeft staan: de Sloveen is tot op vandaag ongeslagen in individuele tijdritten op Spaanse bodem.

De tijdritten van Roglic in Spanje Ronde van het Baskenland 2017, rit 6 (27,7 kilometer in Eibar) - winst Ronde van het Baskenland 2018, rit 4 (19,4 kilometer in Lodosa) - winst Vuelta 2019, rit 10 (36,2 kilometer naar Pau) - winst Vuelta 2020, rit 13 (33,7 kilometer naar Mirador de Ezaro) - winst Ronde van het Baskenland 2021, rit 1 (13,9 kilometer in Bilbao) - winst Vuelta 2021, rit 1 (7,1 kilometer in Burgos) - winst Vuelta 2021, rit 21 (33,8 kilometer naar Santiago de Compostela) - winst Ronde van het Baskenland 2022, rit 1 (7,5 kilometer in Hondarribia) - winst

Volledig scherm Primoz Roglic. © Photo News

Van de tijdritten uit voorgaand lijstje deed Evenepoel enkel mee aan de tijdrit in de Ronde van het Baskenland van dit jaar. Onze landgenoot klokte als tweede af, op vijf seconden van Roglic. Die confrontatie was meteen een van de weinige duels die Evenepoel en Roglic al uitvochten op de tijdritfiets. Vijf keer, in totaal. En vier keer kwam Roglic als winnaar uit het duel.

Evenepoel vs Roglic in tijdritten Ronde van Romandië 2019, proloog: Roglic tweede na Tratnik, Evenepoel 57ste (op 13" van Roglic) Ronde van Romandië 2019, rit 5: winst voor Roglic, Evenepoel vijftiende (op 53" van Roglic) WK in Yorkshire 2019: Evenepoel tweede na Dennis, Roglic twaalfde (op 1'51" van Evenepoel) Olympische Spelen 2021: winst voor Roglic, Evenepoel negende (op 2'17" van Roglic) Ronde van het Baskenland 2022, rit 1: winst voor Roglic, Evenepoel tweede (op 5" van Roglic)

Statistieken zijn natuurlijk maar wat ze zijn. Gezien de verhoudingen tussen Evenepoel en Roglic in de eerste negen dagen van de Vuelta, zou het verbazen mocht die laatste plots een tik uitdelen. “Hij is nog niet 100%”, gaf ploegleider Grischa Niermann gisteren toe. “Maar we geven niet op, we blijven vechten.” Dat doet Roglic namelijk altijd. Toen hij vorig jaar na een val uit de Tour verdween - klinkt het bekend in de oren? - ging de blik naar de Spelen in Tokio. Daar kwam ‘Rogla’ in de op zijn lijf geschreven wegrit niet uit de verf, maar vier dagen later blies hij de tegenstand - inclusief Evenepoel en ook Wout van Aert - met veel overmacht weg. De mentale veerkracht van Roglic mag nooit onderschat worden.

Doorbreekt Evenepoel vandaag de straffe statistiek van Roglic? De cijfers neigen naar ‘neen’, maar de benen eerder naar ‘ja’. Of dat dan genoeg is voor ritwinst? Die kans lijkt groot. “Tenzij Rohan Dennis zich een week verstopt heeft”, knipoogt Patrick Lefevere.

Omstreeks 17.30 uur kennen we het antwoord.

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.