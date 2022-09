“Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière”: Remco Evenepoel staat voor D-day in Vuelta

VueltaVijf lastige cols en een taaie Spanjaard: enkel zij staan nog tussen Remco Evenepoel (22) en eindwinst in de Vuelta 2022. Morgen is D-day, do or die . “Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière.”

De Puerto de Navacerrada, de Puerto de Navafria, de Puerto de Canencia, de Puerto de la Morcuera en de Puerto de Cotos. Onbekende namen, maar vijf lastige cols. En Enric Mas, een klimmer met weinig charisma, maar wel van de taaie soort. Evenepoel gaat het morgen niét cadeau krijgen. Hij weet dat. “Dit wordt de belangrijkste dag in mijn carrière”, beseft hij. “Het wordt zwaar, maar ik voel me er klaar voor. Ik weet dat ik geschiedenis kan schrijven, maar ik wil daar niet te veel aan denken. Ik probeer dat zo weinig mogelijk in mijn hoofd te steken.”

Niet té euforisch worden

Maar hoe houd je de zenuwen tegen? Iedereen spreekt hem er constant over aan. Het ging vandaag niet over de relatieve rustige etappe naar Talavera de la Reina, en ook niet over de sprintwinst van Mads Pedersen. Het ging over de rode trui, over de laatste horde, over het eindpodium in Madrid. Evenepoel hield die druk lang af, bleef bij zijn dag-tot-dag-benadering, maar zo dicht bij het einddoel is dat niet meer te houden. “Het is moeilijk om uit te leggen wat ik nu voel”, zei hij. “Pas na de rit ga ik kunnen antwoorden op die vraag, wat er door mij heen gaat. Maar ik voel wel elke dag dat ik iets euforischer word, elke dag begin ik toch meer te dromen, ook de ploeg begint te dromen.”

Tegelijk weet Evenepoel heel goed wat er nog op hem afkomt. 181 kilometer, bijna meteen bergop, vijf beklimmingen in totaal, goed voor 3.843 hoogtemeters. Twee keer gaat het boven 1.800 meter, twee keer net niet. Dat is zwaar spul op de voorlaatste dag van een grote ronde. “Ik weet niet goed wat ik daarvan kan verwachten”, zei hij. “Het kan goed zijn dat iedereen na de eerste klim geïsoleerd zit. Dan wordt het één lange tijdrit, maar jammer genoeg geen van 30 kilometer, maar eentje van 181.”

Speelt Mas alles of niets?

Dat scenario is niet het meest waarschijnlijke. Na de eerste beklimming liggen 35 vlakke kilometers, daar is Mas altijd de mindere van Evenepoel. Wellicht wacht de Spanjaard langer met zijn aanval. Dat zou op de voorlaatste klim kunnen zijn, de steilste en lastigste van de dag. Daar voelt Mas zich thuis. Het is daar waar Tom Dumoulin de Vuelta 2015 verloor. De Nederlander droeg ook rood op de voorlaatste dag, weliswaar met een heel kleine voorsprong, maar verloor in exact dezelfde finale als vandaag vier minuten op Fabio Aru en zakte nog naar plaats zes. Zó verraderlijk en lastig is deze laatste bergrit. “Daar weet ik gewoon niets van”, zei Evenepoel. “Nu is het 2022. Het is een ander peloton dat hier rondrijdt. Het is een ander gevecht. Je kunt de twee gewoon niet vergelijken. Bring it on, zou ik zeggen.”

“Het wordt sowieso een man-tegen-man-duel”, dacht Evenepoel. “Zal Mas dat doen, alles of niets spelen? Eerder zei hij van niet, zijn ploeg heeft toch de punten nodig (in de strijd om het behoud in de WorldTour, red.), misschien wil hij zijn tweede plaats niet op het spel zetten. Hoe dan ook, ik mag nooit panikeren. Ook al verlies ik een beetje tijd, of moet ik lossen, dan moet ik gewoon mijn eigen tempo blijven rijden. Blijven trappen tot de finish. Ik heb toch ruim twee minuten voorsprong, dat is niet weinig. Of ik vermoeidheid voel? Dit is de derde week: iedereen zijn benen zijn moe, het hoofd bepaalt nu het meest.”

Evenepoel heeft het psychologische voordeel. De voorbije bergritten kwam hij als winnaar uit de strijd, niet Mas. “Deze rit wordt zeker ook een mentale oorlog”, zei hij. “Als ik gewoon in zijn wiel blijf, is het goed. Ik ben zeker dat de ploeg alles gaat doen om mij te helpen, en ik moet in mezelf geloven, zoals ik al doe sinds de eerste dag.”

