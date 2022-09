De Vuelta is van Remco Evenepoel! Rode trui komt in laatste bergetappe nooit in de problemen en wint morgen zonder ongelukken de Ronde van Spanje

VueltaZonder ongelukken wint Remco Evenepoel morgen de Vuelta . Onze landgenoot kwam in de laatste bergrit nooit in verlegenheid. Concurrent Enric Mas kwam niet verder dan een bescheiden aanval, die Evenepoel makkelijk beantwoordde. De ritzege in Puerto de Navacerrada was voor bergkoning Richard Carapaz.

Vijf lastige cols en een taaie Spanjaard in de vorm van Enric Mas: enkel zij stonden tussen Remco Evenepoel (22) en eindwinst in de Vuelta 2022. Het Belgische wielrennen maakte zich op voor een etappe voor de geschiedenis, maar de eerste wedstrijduren stonden niet in het teken van de strijd om de rode trui.

Wel in het teken van het gevecht om de bollentrui. In een nerveuze openingsfase was Rob Stannard weggeslopen. Richard Carapaz had zich laten verrassen en zette alle zeilen bij om zijn trui te verdedigen. De Ecuadoraan kreeg een hoop anderen mee, liet Stannard in de waan en sloop op het juiste moment naar voren.

Volledig scherm Richard Carapaz. © Photo News

Koers uit het boekje van Carapaz, die zijn bollentrui veiligstelde op de Puerto de Morcuera. De voorlaatste van vijf hellingen moest het breekpunt in de rit worden. Mas had twee pionnen mee voorin, een Movistar-offensief stond in de sterren geschreven. Evenepoel had Van Wilder en Vervaeke bij zich, maar was plots even geïsoleerd.

Het was het sein voor Mas om in de aanval te trekken, maar zijn poging op de Morcuera was niet om van achterover te vallen. Evenepoel antwoordde met schijnbaar gemak en keek zijn rechtstreekse concurrent in de ogen. Veel meer dan een paar speldenprikjes werden niet uitgedeeld voor de slotklim.

Dan al, zag het er goed uit voor Evenepoel en zijn rode droom. Net voor de Puerto de Cotos kwamen Van Wilder en Vervaeke terug. Mas had het begrepen en viel niet meer aan. Ondertussen speelde het spel om de ereplaatsen, Evenepoel ging telkens mee en kwam nooit in verlegenheid.

Volledig scherm © Photo News

Carapaz probeerde ondertussen de puntjes op de i te zetten. De Ecuadoraan kwam als eerste boven op de slotklim en trok door. Even leek het er nog op dat de favorieten zouden opzetten, maar tevergeefs. Hattrick voor Carapaz, Evenepoel zag het graag gebeuren en beperkte zich tot het wiel van Mas.

Onze landgenoot kwam als 6de geëmotioneerd binnen. De eerste Belgische eindzege in een grote ronde sinds 1978 is een feit morgen in Madrid. Schepdaal mag aan het feest. Of om het met woorden uit een ondertussen berucht filmpje van Johan Museeuw te zeggen: “Heeft Rempo Evekoel, is hij door het ijs gezakt? Neen!”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

