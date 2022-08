De klimtrein die Evenepoel vleugels gaf: “Remco riep voortdurend: tandje bij, tandje bij”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Louis Vervaeke: tempobeul op voorlaatste klim

Louis Vervaeke is in deze Vuelta de kamergenoot van Remco Evenepoel. De kopman roemt zijn zes jaar oudere helper om diens ronde-ervaring en voortdurende rust. Op weg naar de slotklim vervulde Vervaeke opnieuw zijn rol als modelploegmaat. “Remco had al een hele dag een goed gevoel. Ik moest op de voorlaatste klim een strak tempo naar boven rijden. Het is een inspanning die ik perfect onder de knie heb en het ging naar mijn gevoel ook erg snel, maar Remco riep voortdurend: tandje bij, tandje bij. Toen wist ik al dat hij zou proberen aanvallen en op ritwinst mikte. Toen ik over de streep kwam en hem in de leiderstrui op het podium zag staan, was dat wel een beetje onverwacht, maar ik zie dit als een goeie zaak. Uit ervaring bij Team Sunweb weet ik dat je in een grote ronde geen kansen moet laten liggen om tijd te nemen, want in de derde week kan er altijd een mindere dag om de hoek loeren. Remco heeft er goed aan gedaan zijn goeie benen te gebruiken om het verschil te maken”, aldus Vervaeke.

Volledig scherm Louis Vervaeke. © Photo News

Julian Alaphilippe: De genereuze wereldkampioen

Julian Alaphilippe was met veel conditietwijfels afgezakt naar de Vuelta. Ploegleider Klaas Lodewyck dacht pas echt op de Fransman te kunnen rekenen in de derde week, maar de wereldkampioen bewees gisteren dat hij minder acclimatisatie nodig heeft en was genereus in zijn hulp. Op de voorlaatste klim, in de afdaling naar de slotklim en tijdens het begin van de slotklim rolde hij de rode loper uit voor de rode leiderstrui. “Remco had zijn zinnen gezet op de ritwinst en we controleerden de koers van bij de start met Remi Cavagna. Het was een snelle en lastige etappe in zware weersomstandigheden en ik ben blij dat ik mijn deel van het werk heb kunnen doen, door Remco in de finale voortdurend in een goede positie te houden. Dat hij nu leider is, is enorm leuk. Het is te vroeg om iets te zeggen over zijn klassementskansen in deze Vuelta, maar het is duidelijk dat Remco het goede gevoel beet heeft. Ik en bij uitbreiding de hele ploeg zullen alles geven om hem te helpen en blijven motiveren.”

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © BELGA

Fausto Masnada: De slimme vluchter

Fausto Masnada was op de slotklim de laatste ploegmaat die Evenepoel op sleeptouw kon nemen. De Italiaan is niet aan zijn beste periode bezig, maar slaagde er in te overleven door slim mee te glippen in de vroege vlucht, waarin ook Jan Bakelants en Xandro Meurisse zaten. “Het was eigenlijk niet het plan om mee te gaan. We wilden met Remco voor ritwinst gaan en reden vanaf de start op kop om de koers te controleren. Toen er plots een ontsnapping wegreed, was ik mee zonder het te beseffen. Ik besliste meteen om niet te veel mee te werken, zodat ik lang kon overleven. Toen de kopgroep ontplofte op de voorlaatste klim, gaf ik alles om met voorsprong op het peloton over de top te passeren, zodat ik op de slotklim nog iets kon betekenen. Mijn kopbeurt was niet erg lang, maar ik ben blij dat ik toch iets heb kunnen betekenen. Ik startte niet in topvorm in deze Vuelta, maar voel mij elke dag groeien. Het zal ook nodig zijn, want deze wedstrijd is voor onze ploeg volledig veranderd: we zullen nu rijden om de rode leiderstrui te behouden tot in Madrid.”

Volledig scherm Fausto Masnada. © Photo News

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: