De Gouden Vuelta-ploeg van VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx: veel jonge Belgen en Roglic als speerpunt

VueltaDe Vuelta is volop aan de gang. Vandaag staat de eerste bergrit op het programma. Kan Roglic zijn rode leiderstrui verdedigen of zakt de Sloveen door het ijs? Met de Gouden Vuelta kan je zelf voorspellen wie het goed zal doen, door een ploeg van vijftien renners samen te stellen en zo kans te maken op 5.000 euro. Er zijn ook schitterende speeldagprijzen waaronder een elektrische fiets en een Xiaomi TV. VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx heeft alvast een ploegje gemaakt. Een overzicht van zijn team dat hij Poco a poco doopte.

Net als Maarten Breckx een ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Egan Bernal (30 miljoen)

“Bernal liet nog geen al te grootse dingen zien in de eerste zes etappes, maar ik geloof in hem. Volgens mij komt hij er nog door en zal hij heel dicht bij de eindzege zijn. Het is een renner die je altijd moet meenemen.”

Volledig scherm Egan Bernal in het wit van beste jongere in de Vuelta. © EPA

Heb jij een andere favoriet? Hier kan je zelf een ploeg samenstellen

2. Primoz Roglic (28 miljoen)

“Een logische keuze, denk ik. Hij is in vorm en kan op verschillende terreinen uithalen. De Sloveen van Jumbo-Visma kan een zware bergrit winnen, maar kan evengoed ook een etappe zoals gisteren op zijn naam schrijven. Op zo’n korte en steile aankomsten is hij wereldtop. Hij is ook olympisch kampioen tijdrijden, dus in het werk tegen de klok sprokkel je eveneens heel wat punten met hem. Het is de grote topfavoriet voor de eindzege.”

Volledig scherm Primoz Roglic is de leider in de Vuelta. © Photo News

3. Richard Carapaz (28 miljoen)

“De Spaanse bergen liggen hem beter dan de Franse. Net als Bernal verwacht ik nog wel iets van hem in de tweede en derde week. Met Carapaz ben je nooit klaar.”

Volledig scherm Olympisch kampioen Richard Carapaz. © Photo News

4 & 5. Mikel Landa (26 mijoen)/ Mark Padun (19 miljoen)

“Bahrain Victorious is met een sterk blok van start gegaan in deze Vuelta. Naast Landa en Padun, heb je ook nog Mäder, Caruso en Haig. Landa is altijd goed voor een mooie ereplaats. Hij was wel eventjes out, maar ik geloof in hem. Padun maakte indruk in de Dauphiné - door twee ritten te winnen. Volgens mij kan hij dat kunstje wel eens herhalen in deze Ronde van Spanje.”

Volledig scherm Mikel Landa. © Photo News

Volledig scherm Mark Padun. © Photo News

6. Hugh Carthy (24 miljoen)

“Ik was vorig jaar erg onder de indruk van Hugh Carthy op de Angliru. Hij won op verbluffende wijze die loodzware bergrit en kwam nog erg dicht bij Roglic en Carapaz in het algemeen klassement. Dit jaar lijkt hij net iets minder te zijn, maar misschien komt hij er nog door.”

Volledig scherm Hugh Carthy. © Photo News

7 & 8. Jasper Philipsen (24 miljoen)/ Fabio Jakobsen (20 miljoen)

“Met deze twee renners heb ik de hoofdvogel afgeschoten. Philipsen won al twee etappes en zal ongetwijfeld nog eentje aan zijn erelijst toevoegen. Wat Jakobsen doet is fenomenaal. Ik hoop en denk dat hij nog wel eens zal toeslaan in deze Ronde van Spanje.”

Volledig scherm Jasper Philipsen. © Photo News

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © AP

9. Jordi Meeus (14 miljoen)

“Hij krijgt volop zijn kans van BORA -hansgrohe in de vlakke etappes en is goed voor heel wat ereplaatsen. Hij kost ook niet zodanig veel. Ik ben blij dat ik hem in mijn ploeg opgenomen heb.”

Volledig scherm Jordi Meeus. © Photo News

10 & 11. Stan Dewulf (12 miljoen)/ Sylvain Moniquet (10 miljoen)

“Twee jonge landgenoten, waar ik in geloof. Dewulf verwacht ik toch een keer of twee in een lange vlucht en dan weet je nooit hoe het loopt. Moniquet rijdt voor Lotto-Soudal en die zijn zonder kopman naar Spanje afgezakt. De jonkies krijgen daar volop hun kans.”

Volledig scherm Stan Dewulf. © Photo News

Volledig scherm Sylvain Moniquet. © Photo News

12. Quinn Simmons (14 miljoen)

“Iedere ploeg heeft wat Rock-’n-roll nodig”, lacht Breckx. “Simmons bulkt gewoon van het talent. Ik twijfelde geen seconde om hem in mijn ploeg op te nemen.”

Volledig scherm Quinn Simmons. © BELGA

13. James Knox (15 miljoen)

“Net als Lotto-Soudal start ook Deceuninck-Quick.Step zonder uitgesproken klassmentsman. Knox krijgt dus vrijgeleide en kan hier en daar een ritje uitpikken.”

Volledig scherm James Knox. © Photo News

14 & 15. Nico Denz (7 miljoen) en Itamar Einhorn (3 miljoen)

“Twee hardrijders die niet veel kosten. Als ze geen punten scoren, is het geen ramp. Ik zocht naar goedkope renners die misschien wat punten konden verzamelen en zo kwam ik bij deze twee mannen uit.”

Volledig scherm Nico Denz. © Photo News

Jouw kennis bewijzen? Speel mee met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro.