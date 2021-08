De Gouden Vuelta-ploeg van Serge Pauwels: “Ik zie Mas de Vuelta nog naar zijn hand zetten”

VueltaDe twaalfde etappe in de Vuelta is volop aan de gang. Primoz Roglic en Enric Mas toonden de voorbije dagen dat zij de twee beste renners in koers zijn. Development Coach bij de Belgische wielerbond en ex-renner, Serge Pauwels, ziet hen ook ver boven de rest uitsteken en nam de Sloveen en de Spanjaard op in zijn Gouden Vuelta -ploeg. Wie nam hij nog mee? Ontdek het hieronder!

1. Primoz Roglic (28 miljoen)

“Verbluffend sterk is hij. Hij is samen met Mas de beste bergop en heeft dan nog eens die uitstekende tijdrit achter de hand. Het is enkel afwachten hoe hij zal presteren in de derde week. We hebben hem in die laatste week toch al af en toe eens een slechte dag zien kennen in het verleden.”

Volledig scherm Primoz Roglic © AFP

2. Enric Mas (22 miljoen)

“Ik ben echt onder de indruk van Enric Mas. Hij is de laatste jaren wat blijven stilstaan, maar in deze Vuelta rijdt hij super gemakkelijk rond. Ik zie Mas de Vuelta nog naar zijn hand zetten als Roglic een inzinking krijgt. Het beloven nog spannende dagen te worden.”

Volledig scherm Enric Mas. © EPA

3. Miguel Ángel López (23 miljoen)

“Volgens mij wordt Miguel Ángel López derde. De Colombiaan is een vinnig baasje en is in vorm. In de Tour reed hij eerder anoniem rond en was ik wat teleurgesteld in hem. Ook Jack Haig rijdt een goede Vuelta, maar López zal op het eindpodium staan.”

Volledig scherm Miguel Ángel López. © EPA

4. Fabio Jakobsen

“Door de opgave van Jasper Philipsen zal er geen maat staan op Fabio Jakobsen in de vlakke etappes. Hij won al twee ritten, maar doet er daar nog minstens eentje bij. Ik zie niemand in de buurt komen, want Démare is net als in de Tour zo goed als onzichtbaar. Ook de puntentrui zal Jakobsen over de streep trekken.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen. © AFP

5 & 6. Mauri Vansevenant & Maxim Van Gils (17 miljoen & 12 mijoen)

“Twee jonge landgnoten met een groot potentieel. Vansevenant was er al eens dichtbij met een knappe tweede plaats, maar ik verwacht hem nog wel een keer in de komende dagen. Van Gils was gisteren indrukwekkend, maar hij kreeg weinig speelruimte. Het is een goede klimmer met een stevig eindschot.”

Volledig scherm Maxim Van Gils. © Photo News

7. Magnus Cort Nielsen (18 miljoen)

“Een beresterke coureur. Hij heeft al twee schitterende overwinningen op zak in deze Vuelta, maar met deze benen kan er nog veel voor hem. Eergisteren strandde hij net voor de finish. Helaas.”

Volledig scherm Magnus Cort Nielsen © Photo News

8 & 9. Jordi Meeus en Piet Allegaert (14 miljoen & 12 miljoen)

“Als ze de finish halen, zullen ze nog een paar keer meedoen voor de knikkers. Het zijn twee renners die al heel wat mooie ereplaatsen hebben verzameld, maar ik denk dat ze ook wel eens de hoofdvogel willen afschieten. Ik geloof in onze landgenoten.”

Volledig scherm Jordi Meeus. © Photo News

10 & 11. Jay Vine & Tobias Bayer (12 miljoen & 4 miljoen)

“Twee renners van Alpecin-Fenix van wie ik wel nog iets verwacht. Het verhaal van Vine intrigeert me echt. Hoe hij van de Zwift Academy in het profpeloton is geraakt, is echt bewonderenswaardig. Ook Bayer is een jong klimtalent, maar hij moet nog wat groeien. Misschien pakt hij eens uit in de loodzware derde week.”

Bayer zal niet meer winnen, want hij kwam gisteren zwaar ten val en moest opgeven.

Volledig scherm Tobias Bayer. © Photo News

12 & 13. Guillaume Martin & Odd Christian Eiking (21 miljoen & 8 miljoen)

“Ze staan eerste en tweede in het klassement door mee te gaan in een vroege ontsnapping, maar ik vond Eiking eergisteren verrassend goed klimmen. Op de steile slotklim hield de leider knap stand. Guillaume Martin zie ik ver geraken. Hij staat er nu en zal die goede klassering willen vasthouden. Ook in de Tour kwam hij zo vooraan in het klassement te staan, maar door een slechte afdaling verloor hij veel tijd.”

Volledig scherm Odd Christian Eiking. © AFP

14. Sepp Kuss (21 miljoen)

“De Amerikaan van Jumbo-Visma rijdt in dienst van Roglic, maar hij staat toch maar knap negende in het klassement. Hij heeft erg veel in zijn mars. Zijn etappeoverwinning in de Tour bewijst dat. Hoe hij daar Valverde los uit het wiel reed en stand hield. Chapeau.”

Volledig scherm Sepp Kuss. © Photo News

15. Damiano Caruso (22 miljoen)

Volgens mij wint een klassementsman de bergtrui, maar Caruso zal er wel alles aan doen om die trui mee naar huis te nemen. De rit die hij won, was fenomenaal. Een solo van 70 kilometer, ongezien. Tweede worden in de Giro was geen toevalstreffer. Caruso is een laatbloeier.”

Volledig scherm Damiano Caruso. © Photo News

