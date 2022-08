Dan toch nog kans op WK? Geen breuken voor Alaphilippe na val, wel een ontwrichte schouder

VueltaJulian Alaphilippe heeft geen breuken opgelopen bij z'n val tijdens de elfde etappe van de Ronde van Spanje. Dat maakte Quick.Step-Alpha Vinyl vanavond bekend. Nochtans was er even vrees voor een sleutelbeenbreuk nadat de wereldkampioen meteen naar de schouder tastte. Die is wel ontwricht. Het is nog niet duidelijk hoe lang Alaphilippe buiten strijd zal zijn en of hij het WK haalt.

Het zag er allemaal zo mooi uit, maar na vandaag is de uitdaging voor Remco Evenepoel er niet makkelijker op geworden. Wat een rustige sprintersrit moest worden, draaide uit op een kleine ramp. Evenepoel verloor zijn luxe-helper. Alaphilippe verdween na een val uit de koers, in een ambulance. “Een serieuze tegenslag”, zei Evenepoel. “Het meest voor Julian zelf. Hij was zich hier aan het voorbereiden op het WK. Het is echt zijn jaar niet.”

Het lijstje is inderdaad lang. Alaphilippe miste in de winter de eerste ploegstage door ziekte, hij begon met achterstand aan het seizoen en kwam ten val in de Strade Bianche, hij werd ziek voor Milaan-Sanremo, hij werd onderuit gereden door zijn eigen teamauto in de Brabantse Pijl, in Luik-Bastenaken-Luik brak hij twee ribben en een schouderblad en liep hij een klaplong op, waardoor hij niet op tijd klaar raakte voor de Tour, tenslotte kreeg hij deze zomer corona bij zijn rentree in de Ronde van Wallonië. Inderdaad niet zijn jaar.

Derde wereldtitel ver weg

Ook de Vuelta eindigde dus met een domper en de vraag is of er nog een kans op revanche komt. Alaphilippe zijn schouder ging uit de kom en vandaag reist hij naar België om in het ziekenhuis van Herentals te laten onderzoeken of er nog meer schade is. De ploegleiding sluit het niet uit, maar het is niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. Die gedroomde derde wereldtitel is in ieder geval ver weg.

Ook voor Evenepoel is dit een ferme tegenslag. Alaphilippe had zich in de eerste Vuelta-week ontpopt tot zijn meesterknecht in de bergen. De wereldkampioen cijferde zich helemaal weg en was de persoonlijke gids voor zijn jonge ploegmaat. Dat hij wegvalt, is een serieuze aderlating. “Maar we zijn niet alleen met pech”, probeerde Evenepoel positief te blijven. “Het is een soort survival of the fittest: Jumbo is maar met vijf meer, Ineos is ook al twee mensen kwijt. Dit mag geen reden zijn om het hoofd te laten hangen. Ik vind het vooral erg voor Julian, maar ik heb nog vijf ploegmaats. De ploeg is nog altijd heel sterk.”

BEKIJK OOK. Dé momenten van de elfde etappe

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News