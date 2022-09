DAGBOEK VAN DE VROUWEN VAN REMCO. “Na alles wat we hebben meegemaakt, is genieten prioriteit”

Vuelta BEKIJK. Roglic lijkt pechvogel Evenepoel een peer te stoven, maar gaat zelf hard tegen de grond in finale

Wat lange tijd de boeken in leek te gaan als een geschiedenisloze etappe, draaide in de slotkilometers nog uit op één grote chaos. Na een lange vlucht van twee onbekende Spanjaarden, blies Primoz Roglic de finale leven in met een verrassingsaanval op een knikje. Remco Evenepoel was niet te bespeuren, en daar was een goeie reden voor: onze landgenoot kreeg af te rekenen met materiaalpech. Gelukkig binnen de laatste drie kilometer, waardoor het verlies slechts tot seconden beperkt zou blijven.

