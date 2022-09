D-day voor Remco Evenepoel: komt Mas nog met een ultieme aanval? Ontdek hier de voorlaatste rit van de Vuelta in detail

VueltaAls Enric Mas de Vuelta nog wil winnen, dan moet het vandaag gebeuren. D-Day dus voor Remco Evenepoel, want de voorlaatste rit in de Ronde van Spanje belooft nog een stevige noot om kraken te worden. Zit het venijn nog in de staart? Ontdek alles over het parcours op deze pagina.

“Wees er tijdig bij, want in de voorlaatste etappe gaan ze er vroeg aan beginnen”, aldus sprak Michel Wuyts. Onze wieleranalist heeft de rit van vandaag met stip genoteerd in de strijd om de rode trui. Remco Evenepoel is dus maar beter op de afspraak vanaf 12u45, want het kan alle kanten uit.

De 181 kilometer lange tocht ligt bezaaid met een smeerlapje van derde categorie, eentje van tweede categorie en drie bommen van eerste categorie. Vijf keer klimmen dus en dan moet je weten dat de renners in Moralzarzal even ten noorden van Madrid al starten op iets meer dan 1.000 meter hoogte.

De hellingen zelf dan. De eerste test is de Puerto de Navacerrada, later in de rit na de laatste klim en een plateau van 6 kilometer tevens het eindstation. De weg gaat er 10,3 kilometer omhoog aan gemiddeld 6,9 procent. De top ligt op 150 kilometer van de streep. Daar zullen de vluchters vooral hun slag proberen slaan.

Volledig scherm © Photo News

Na de Puerto de Navacerrada volgt een lang tussenstuk naar de Puerto de Navafria. Die klim is 9,8 kilometer lang en tekent voor een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5. Daarna is het de beurt aan de Puerto de Canencia - 7,5 kilometer aan 4,9 procent gemiddeld. Op die twee hellingen mag een status quo verwacht worden.

Op een kleine 50 kilometer van het einde zijn we daarna toe aan de Puerto de la Morcuera en dat belooft een flinke potenbreker te worden. De helling is 9,4 kilometer lang en gaat met 6,9 procent omhoog. De laatste kilometer tekent voor gemiddeld tien procent. De ideale plaats om de finale vroeg te openen.

Op de Puerto de Cotos moet het dan gaan gebeuren voor de uitdagers van Remco Evenepoel. Met 10,3 kilometer aan 6,9 procent is die helling nagenoeg dezelfde als de voorgaande. Lukt het Evenepoel om stand te houden, dan is de rode trui binnen. De vlakke slotkilometers kunnen nog dienen om eventueel iets recht te zetten.

“Evenepoel zal er onder druk gezet worden”, maakt Michel Wuyts de slotsom. “Ik heb Mas ooit van ver zien proberen op de laatste dag van de Vuelta in 2018. Daar ging hij zowaar nog Simon Yates bedreigen voor de eindezege. Evenepoel houdt er dus best rekening mee dat Mas nog iets in petto heeft.”

Volledig scherm © Photo News

