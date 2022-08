Concurrentie toont respect voor prestaties Evenepoel, maar geeft niet op: “Dit is de beste Remco sinds hij prof werd”

VueltaRemco Evenepoel (22) maakte al veel indruk tijdens deze Vuelta, akkoord. Maar Enric Mas (27) slaagt er vooralsnog aardig in om in de buurt te blijven. “Remco is de sterkste, dat moeten we nu accepteren”, aldus Mas, die graag alles of niets zou spelen. En ook de andere concurrenten hebben respect voor wat onze landgenoot laat zien, al geven ze nog niet op.

Wie durfde aan het einde van de Ronde van Frankrijk voorspellen dat Enric Mas na negen Vueltaritten tweede zou staan in het klassement, op iets meer dan een minuut van de leider? Weinigen, durven we vermoeden. Want hoewel Mas de laatste jaren een van de meest constante ronderenners was - vooral in de Vuelta -, kampte de Spanjaard tijdens de Tour duidelijk met een probleem. Door enkele valpartijen had hij namelijk daalangst opgelopen. Nefast voor een ronderenner, natuurlijk. Maar kijk, enkele weken later ziet de wereld er weer helemaal anders uit. “Bij het begin van deze Vuelta zat ik met meer twijfels dan nu, maar er zijn er nog wel wat", gaf Mas toe op de persconferentie op de rustdag. “Ik bekijk het dag per dag. Ik blijf mezelf vragen stellen en de benen antwoorden tot nu toe positief. Ik hoop dat ik zo kan doorgaan tot het einde van de Vuelta.”

Quote Ik weet niet of Remco op een dag zal breken. Zolang dat niet gebeurt, moeten we de situatie accepteren zoals ze is Mas over de suprematie van Evenepoel

Als dat lukt, lijkt Mas zeker van een podiumplek. Want meer dan andere favorieten als Primoz Roglic en Simon Yates bleek de Spanjaard het best in staat om in de buurt van een vliegende Remco Evenepoel te blijven. Op Pico Jano en Collau Fancuaya finishte hij in het wiel van onze landgenoot, gisteren incasseerde hij een eerste tikje van driekwart minuut. “Het motiveert me natuurlijk dat ik bij de beteren hoor. Remco is tot nu toe duidelijk de sterkste. Ik weet niet of hij op een dag zal breken. Zolang dat niet gebeurt, moeten we de situatie accepteren zoals ze is. Dit is de beste Remco sinds hij prof werd.”

Primoz Roglic (Slo/Jumbo-Visma, 3de op 1.53)

Zag na Sepp Kuss nu ook Edoardo Affini uitvallen. “Natuurlijk hoopten we dat Primoz op Les Praeres mee kon met Evenepoel, maar er zijn weinig renners die daar momenteel in slagen”, stelt ploegleider Grischa Niermann vast. “Hij is nog niet 100%. Maar we geven niet op, we blijven vechten.”

Carlos Rodriguez (Spa/Ineos Grenadiers, 4de op 2.33)

“Remco was tot dusver outstanding, hij bleef de concurrentie telkens een paar stappen voor. Hopelijk kunnen we die superioriteit in de resterende twee weken wat reduceren. Zelf sta ik nu op een plek in het klassement waar ik vooraf niet op durfde te hopen. Ik wil zo hoog mogelijk eindigen in Madrid.”

Juan Ayuso (Spa/UAE Team Emirates, 5de op 2.36)

“Felicitaties voor Evenepoel want in deze fase van de Vuelta is hij behoorlijk superieur. Joao (Almeida, red.) blijft onze kopman. Alles wat ík doe, is extra. Op deze manier bezorgt het me ook geen enkele druk. Die zal ik ook mezelf niet opleggen. Ik bekijk het van dag tot dag en probeer van alles te genieten.”

Volledig scherm Mas in het wiel van rode trui Evenepoel. © Photo News

WorldTour-punten

Mas, die ook nog rekening houdt met Roglic - “hij zal van hier tot in Madrid blijven vechten” -, zou graag vol voor de eindzege gaan. Maar het gevecht om het behoud in de WorldTour speelt ook hier een rol - Movistar heeft de punten namelijk broodnodig om onder meer Lotto Soudal achter zich te houden. “Ik zou graag alles of niets spelen en ik ga het beste van mezelf geven om deze Vuelta te winnen, maar ik ben me bewust van de punten. Hoe hoger ik eindig in het klassement, hoe meer punten we krijgen. Ik kan geen kamikazepoging ondernemen om zo het klassement én de punten weg te gooien.”

