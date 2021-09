Clément Champoussin verrast de favorieten en snelt naar eerste profzege, Miguel Angel Lopez geeft op

Op zaterdag vier september waren we al toe aan de voorlaatste etappe in de Vuelta. Morgen volgt nog een tijdrit naar Santiago de Compostella, maar vandaag kregen de renners een etappe die omschreven wordt als een “miniversie van Luik-Bastenaken-Luik” voor de wielen. Zestien vluchters kregen van het peloton speelruimte. In die kopgroep zaten met Stan Dewulf, Sylvain Moniquet en Floris De Tier drie landgenoten. Ook Trentin, bergkoning Storer en zijn ploegmaat Bardet waren onder meer van de partij.

Op de Alto de Mougas spatte de kopgroep uit elkaar en moesten De Tier en Dewulf afhaken. In het peloton maakte INEOS tempo en had Yates een schitterende versnelling in huis. Enkel Roglic, Mas, Haig en Mäder konden volgen. Het grootste slachtoffer was Miguel Angel Lopez. Hij kon niet reageren en stond er in de achtervolging alleen voor. De Colombiaan verloor enorm veel tijd en ziet Haig zijn podiumplaats inpikken. Ook Bernal was niet mee en verloor zijn witte trui, want de verbluffend sterke Gino Mäder maakte wederom indruk.

Volledig scherm © Photo News

Ryan Gibbons ging er in de afdaling van de Alto de Mougas alleen vandoor. De Zuid-Afrikaan van UAE Team Emirates maakte furore. Mark Padun zat in de kopgroep, maar liet zich uitzakken om samen met Mäder tempo te maken in dienst van Jack Haig. Gibbons had een superdag vandaag en hield lang stand. In de achtergrond was Lopez zodanig gefrustreerd dat hij stopte met rijden, maar na tien minuten kroop hij toch weer op zijn fiets. Na veel vijven en zessen gaf hij er dan toch de brui aan. Wat een taferelen. Hier zal de ploegleiding van Movistar allesbehalve mee kunnen lachen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de slotklim was het Gibbons tegen de rest. De 27-jarige Gibbons kreeg het knap lastig en werd op vier kilometer van de streep gegrepen door een sterke Adam Yates. Ook Roglic, Mas en Haig waren mee. De vier tenoren leken voor de etappezege te strijden, maar plots kwam de Fransman Clément Champoussin als een duiveltje uit een doosje. Hij profiteerde van een tactisch steekspel van de klassementsmannen en snelde naar zijn eerste profzege. Roglic wint morgen zonder ongelukken zijn derde Vuelta.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.